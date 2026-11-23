Autoritățile din Dâmbovița anchetează moartea unei femei de 46 de ani. După crimă, suspectul s-a sinucis. Potrivit anchetatorilor, anul trecut, individul fusese eliberat condiționat pentru bună purtare.

Femeia ucisă, din Vulcana-Pandele, era dată dispărută. Plecase miercuri într-o localitate aflată la 24 km distanță, spunând familiei că merge la o bătrână să aibă grijă de ea.

Familia, îngrijorată că femeia nu s-a mai întors și nu a dat niciun semn de viață, a anunțat poliția.

Oamenii legii au început verificările, iar ancheta a scos la iveală crima oribilă.

Corespondent ȘtirilePROTV: „În această casă din comuna Văcărești a fost găsită femeia ucisă. Surse din anchetă spun că avea semne de violență pe corp. Cel mai probabil, în timp ce era agresată, încerca să scape din mâinile individului. Pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și a ridica toate probele, criminaliștii au încheiat cercetarea la fața locului după aproximativ cinci ore.”

Arma crimei a fost găsită lângă victimă. Principalul suspect este chiar fiul bătrânei pe care femeia o vizita.

După atac, individul s-a sinucis.

Iasmina Roșescu-Boboc, purtător de cuvânt al IPJ Dâmbovița: „Extinzând verificările, într-o anexă a locuinței a fost descoperit cadavrul unui bărbat de 46 de ani.”

Întreaga comunitate este șocată de tot ce s-a întâmplat.

Femeie: „A fost femeie muncitoare, femeie cuminte. O femeie liniștită, și-a crescut copiii în credință, are doi băieți, doi nepoți, are nurori. De miercuri încoace nu au mai găsit-o.”

Potrivit anchetatorilor, suspectul de crimă fusese condamnat în Spania la 20 de ani de închisoare, după ce și-a ucis iubita. A executat opt ani de detenție acolo, apoi a fost transferat în România și a stat în penitenciar alți nouă ani. Anul trecut, a fost eliberat condiționat pentru bună purtare.

Bărbat: „Și-a omorât concubina în Spania și a fost eliberat și a venit acasă.”

Anchetatorii încearcă să afle mobilul crimei. Oamenii din comunitate spun că victima și suspectul ar fi avut o relație.

Femeie: „E ceva tragic, nu ne așteptam la așa ceva. Nu trebuia să-i dea drumul... din închisoare. Dacă era vreun psihopat, ceva... ce ar fi avut el prin cap, vă dați seama, că dacă a fost criminal, a avut în sânge așa ceva.”

Irinel Ionuț Badea, primarul comunei Văcărești: „Știu că anul trecut s-a eliberat din penitenciar, ar mai fi avut o infracțiune făcută după același tipar – omor. Știu că lucra pe aici, pe raza localității, agresorul.”

Femeie: „Lucra la depozitul de lemne și era operat la picioare, nici nu ne-am gândit că s-a putut întâmpla așa ceva.”

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal pentru omor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.