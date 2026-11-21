Cercetările au demarat după ce un bărbat a sesizat poliţiştii că mama sa, în vârstă de 46 de ani, din comuna Vulcana Pandele, a plecat de la domiciliu şi nu a mai revenit, scrie Agerpres.

„Din informaţiile comunicate de fiul acesteia, femeia s-ar fi deplasat în comuna Văcăreşti, la locuinţa unei bătrâne, pe care ar fi îngrijit-o. În urma verificărilor, poliţiştii au identificat cadavrul persoanei dispărute, care ar fi prezentat urme de violenţă", a transmis IPJ Dâmboviţa.

Nu erau cunoscute conflicte între cele două persoane

Extinzând verificările, poliţiştii au descoperit într-o anexă a locuinţei cadavrul unui bărbat, de 46 de ani, care s-ar fi spânzurat.

„Din primele date, nu au mai existat sesizări anterioare privind conflicte între cele două persoane", au mai precizat reprezentanţii IPJ Dâmboviţa.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru omor, cercetările fiind continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa.