Acum, odată cu trimiterea în judecată a inculpaților, procurorii au pus sechestru de un milion de euro pe bunurile familiilor pentru plata eventualelor daune morale.

Victima, care avea 25 de ani, a mers împreună cu un prieten în Fălticeni. Scandalul a izbucnit în jurul orei 3 și jumătate dimineața, în fața unui club. Cei doi au încercat să fugă spre parcare, însă adolescenții judecaţi acum i-au urmărit și i-ar fi bătut cu o violență extremă, spun anchetatorii.

Cel de 25 de ani a suferit rănile cele mai grave. Imagini cu el, în agonie, lângă o mașină, au fost filmate de martori. Scenele sunt șocante.

O cameră de supraveghere a surprins momentele cu agresorii la scurt timp după incident.

Motivul atacului nu a fost încă lămurit. Una dintre variante este că adolescenții i-ar fi reproşat tânărului ucis că venise de la ţară în orașul lor, unde nu ar fi avut ce să caute.

Adolescenții de 15 și 17 ani sunt în arest preventiv și au fost trimişi în judecată pentru omor.

Însă, dincolo de latura penală a acestui caz revoltător, consecințele financiare ale atacului îi privesc direct pe părinții bătăușilor.

Daniel Ionuț Niculeasa, procuror-șef Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava: "S-au instituit măsuri asiguratorii asupra a două bunuri imobile și 4 mașini, aparținând părților responsabile civilmente, respectiv asupra părinţilor, 1 milion de euro și 10 mii de lei. 1 milion de euro este valoarea cu care s-au constituit părţile civile".

Dacă un minor provoacă un prejudiciu și nu are bunuri pe numele său, anchetatorii se pot îndrepta împotriva familiei.

Laurian Ostaficiuc, avocatul părinților victimei: "A fost instituit pe toate bunurile prezente şi viitoare. Părinţii au obligaţia de a asigura atât ocrotirea cât şi educaţia cât şi supravegherea copiilor lor minori. Părinţii victimei sunt profund traumatizaţi".

De cealaltă parte, rudele adolescentului de 15 ani susțin că acesta nu este vinovat.

Cosmin Procopiuc, avocatul copilului de 15 ani: "Clientul meu îşi susţine nevinovăţia precum că nu a lovit-o niciodată pe victima care a decedat”.

Avocatul celuilalt adolescent acuzat de omor nu a dorit să comenteze situaţia. Acum urmează să fie stabilit primul termen al procesului.