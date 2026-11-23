Serviciile de informaţii occidentale, între care Serviciul de Informaţii Externe al Germaniei (BND) şi forţele armate germane, au făcut schimb de informaţii care indică faptul că satelitul, denumit Sputnik-S, a fost asamblat în urmă cu câţiva ani şi se află în regiunea Moscovei, potrivit unui raport publicat de posturile germane NDR şi WDR, precum şi de cotidianul Suddeutsche Zeitung, scrie Agerpres.

Ambasada Rusiei în Germania, serviciul german BND şi sediul NATO de la Bruxelles nu au răspuns imediat solicitărilor de a comenta aceste informaţii.

SUA avertizau din 2024 că Rusia dezvoltă arme nucleare în spațiu

În 2024, Rusia a respins declaraţiile unor oficiali americani potrivit cărora Moscova ar dezvolta o armă capabilă să distrugă sateliţii inamici prin declanşarea unei explozii nucleare în spaţiu.

Oficialii americani au susţinut că Rusia dezvoltă de ani de zile o armă nucleară capabilă să distrugă reţele întregi de sateliţi, precum sistemul Starlink, deţinut de SpaceX, utilizat de trupele ucrainene pe front.