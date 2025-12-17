Strategie europeană pentru locuințe accesibile. Ce se va face în România pentru ca tinerii să-și ia mai ușor o casă

Comisia Europeană lansează un plan pentru locuințe accesibile, ca răspuns la creșterea prețurilor din piață și oferta tot mai redusă.

Strategia urmărește să ajute statele membre să pună la dispoziție locuințe la prețuri mai mici și să reducă speculațiile imobiliare.

Pentru România, planul se concentrează pe accelerarea autorizațiilor, renovarea blocurilor vechi și folosirea fondurilor europene, pentru a crește oferta de locuințe de închiriat.

La nivelul Uniunii ar fi nevoie de 2 milioane de locuințe pe an, dar se construiesc cu 650.000 în minus. Comisia va sprijini statele membre să investească în sectorul construcțiilor și, cu fonduri europene, vor fi facute locuințe noi, fie de la zero, fie prin renovarea clădirilor vechi sau prin transformarea spațiilor nefolosite.

Potrivit datelor oficiale, din 2013 până acum locuintele s-au scumpit cu peste 60%, iar chiriile cu aproximativ 20 de procente. În prezent, se construiește mult sub necesarul pieței, iar în orașele mari și universitare presiunea este și mai mare. La nivelul Uniunii, aproape 19 milioane de studenți sunt afectați de lipsa locuințelor, iar doar 15% au acces la spații universitare.

În țara noastră, pe fondul creșterii prețurilor și a accesului tot mai dificil la credite, tot mai mulți români își permit cu greu să își mai cumpere un apartament sau o casă.

Potrivit datelor oficiale, în octombrie numărul tranzacțiilor imobiliare a scăzut cu aproape 19% față de anul trecut, iar specialiștii estimează că tendința s-ar putea păstra și în 2026.

Autorizațiile de construcție, mai puține în 2025 față de 2024

O altă măsură luată în calcul de oficilii europeni este să simplifice procedurile prin care se obțin autorizații, printr-un pachet european dedicat locuințelor.

În țara noastră, în primele zece luni, au fost eliberate în jur de 31.600 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în ușoară creştere față de anul trecut.

Daniel Crainic, managerul unei platforme imobiliare: ”Noi vedem multe blocuri, chiar și în București, deși dezvoltatorii se plâng de cât de greu obțin autoritzațiile de construcții, dar nu avem un stoc de locuințe noi, ceea ce vedem sunt apartamente contractate, deja vândute sau pe cale de a fi livrate. Și este un aspect cheie, pentru că dezvoltatorii au capacitare de a-și planifica deciziile de investiții astfel încât să dea drumul proiectelor”.

Pe de altă parte, prețul mediu pe metru pătrat util a crescut în ultimul an cu 15 la sută și a ajuns la 1.900 de euro. Cele mai scumpe locuințe sunt în Cluj, unde un metru pătrat costă în jur de 3.000 de euro.

