Strategie europeană pentru locuințe accesibile. Ce se va face în România pentru ca tinerii să-și ia mai ușor o casă

Stiri Sociale
17-12-2025 | 19:21
×
Codul embed a fost copiat

Comisia Europeană lansează un plan pentru locuințe accesibile, ca răspuns la creșterea prețurilor din piață și oferta tot mai redusă.

autor
Camelia Donțu,  Florentina Bălășoiu

Strategia urmărește să ajute statele membre să pună la dispoziție locuințe la prețuri mai mici și să reducă speculațiile imobiliare.

Pentru România, planul se concentrează pe accelerarea autorizațiilor, renovarea blocurilor vechi și folosirea fondurilor europene, pentru a crește oferta de locuințe de închiriat.

La nivelul Uniunii ar fi nevoie de 2 milioane de locuințe pe an, dar se construiesc cu 650.000 în minus. Comisia va sprijini statele membre să investească în sectorul construcțiilor și, cu fonduri europene, vor fi facute locuințe noi, fie de la zero, fie prin renovarea clădirilor vechi sau prin transformarea spațiilor nefolosite.

Potrivit datelor oficiale, din 2013 până acum locuintele s-au scumpit cu peste 60%, iar chiriile cu aproximativ 20 de procente. În prezent, se construiește mult sub necesarul pieței, iar în orașele mari și universitare presiunea este și mai mare. La nivelul Uniunii, aproape 19 milioane de studenți sunt afectați de lipsa locuințelor, iar doar 15% au acces la spații universitare.

Citește și
apartamente
”Legea Nordis” a fost promulgată. Sumele de avans pentru locuinţele în fază de proiect nu pot fi folosite în alte scopuri

În țara noastră, pe fondul creșterii prețurilor și a accesului tot mai dificil la credite, tot mai mulți români își permit cu greu să își mai cumpere un apartament sau o casă.

Potrivit datelor oficiale, în octombrie numărul tranzacțiilor imobiliare a scăzut cu aproape 19% față de anul trecut, iar specialiștii estimează că tendința s-ar putea păstra și în 2026.

Autorizațiile de construcție, mai puține în 2025 față de 2024

O altă măsură luată în calcul de oficilii europeni este să simplifice procedurile prin care se obțin autorizații, printr-un pachet european dedicat locuințelor.

În țara noastră, în primele zece luni, au fost eliberate în jur de 31.600 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în ușoară creştere față de anul trecut.

Daniel Crainic, managerul unei platforme imobiliare: ”Noi vedem multe blocuri, chiar și în București, deși dezvoltatorii se plâng de cât de greu obțin autoritzațiile de construcții, dar nu avem un stoc de locuințe noi, ceea ce vedem sunt apartamente contractate, deja vândute sau pe cale de a fi livrate. Și este un aspect cheie, pentru că dezvoltatorii au capacitare de a-și planifica deciziile de investiții astfel încât să dea drumul proiectelor”.

Pe de altă parte, prețul mediu pe metru pătrat util a crescut în ultimul an cu 15 la sută și a ajuns la 1.900 de euro. Cele mai scumpe locuințe sunt în Cluj, unde un metru pătrat costă în jur de 3.000 de euro. 

Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%

Sursa: Pro TV

Etichete: uniunea europeana, romani, locuinte, acces, strategie,

Dată publicare: 17-12-2025 19:18

Articol recomandat de sport.ro
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Citește și...
Se măresc impozitele pe locuințe cu aproape 80%, în București. Exemple concrete de calcul pentru 2026
Stiri actuale
Se măresc impozitele pe locuințe cu aproape 80%, în București. Exemple concrete de calcul pentru 2026

Primăria Capitalei propune, printr-un proiect lansat în consultare publică, o majorare substanțială a impozitelor pe locuințe începând cu anul 2026.

”Legea Nordis” a fost promulgată. Sumele de avans pentru locuinţele în fază de proiect nu pot fi folosite în alte scopuri
Stiri actuale
”Legea Nordis” a fost promulgată. Sumele de avans pentru locuinţele în fază de proiect nu pot fi folosite în alte scopuri

Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretul de promulgare a legii care stabilește reguli mai stricte în construcții și tranzacții imobiliare, pentru protecția celor care cumpără locuințe în fază de proiect.  

Taxe majorate pentru români în 2026. Impozite mai mari cu 70% la locuințe și dublate la unele mașini poluatoare
Stiri Politice
Taxe majorate pentru români în 2026. Impozite mai mari cu 70% la locuințe și dublate la unele mașini poluatoare

Proiectul de lege care mărește impozitele pe locuințe și mașini, de anul viitor, dar aduce și majorări de taxe pentru investitori, a fost validat în Parlament.

De ce jumătate din București încă n-are repartitoare. Și ce urmează, până la finalul anului
Stiri actuale
De ce jumătate din București încă n-are repartitoare. Și ce urmează, până la finalul anului

Deși montarea repartitoarelor de costuri pe calorifere este obligatorie încă din anul 2007, astăzi le au doar jumătate dintre bucureștenii ale căror locuințe sunt racordate la Termoenergetica.

 

Creditarea devine tot mai dificilă: băncile anticipează restricții suplimentare la împrumuturile pentru populație și companii
Stiri Economice
Creditarea devine tot mai dificilă: băncile anticipează restricții suplimentare la împrumuturile pentru populație și companii

Băncile anticipează, pentru trimestrul III din acest an, o continuare a înăspririi standardelor de creditare pentru creditele de consum şi o cvasistagnare a celor pentru achiziţia de terenuri şi locuinţe, cât şi a celor destinate companiilor. 

Recomandări
Coaliția a decis: Crește salariul minim din 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide
Stiri Politice
Coaliția a decis: Crește salariul minim din 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide

PSD și PNL au ajuns la un compromis în ședința coaliției de la Palatul Victoria. Salariul minim ar urma totuși să crească, la schimb cu reducerea impozitulului pe cifra de afaceri pentru companiile mari.

Nicușor Dan a fost primit la Palatul Buckingham de Regele Charles al III-lea. Mesajul transmis de șeful statului. FOTO
Stiri Politice
Nicușor Dan a fost primit la Palatul Buckingham de Regele Charles al III-lea. Mesajul transmis de șeful statului. FOTO

Din Finlanda, președintele Nicușor Dan a ajuns la Londra, unde a fost primit la Palatul Buckingham de Regele Charles al III-lea.

Putin atacă aliații europeni ai Ucrainei: „Purcelușii europeni” vor să prăduiască Rusia
Stiri externe
Putin atacă aliații europeni ai Ucrainei: „Purcelușii europeni” vor să prăduiască Rusia

Preşedintele rus Vladimir Putin a estimat miercuri că aliaţii europeni ai Ucrainei, pe care i-a numit "purceluşii europeni", au concepţii revanşarde şi ei doresc colapsul Rusiei pentru a o prădui de resurse, relatează agenţia EFE.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 17 Decembrie 2025

58:45

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Decembrie 2025

01:29:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Obezitatea în România, la cote alarmante! Medicul explică riscurile și soluțiile

13:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28