Noi reguli pentru cei care vor să obțină o locuință socială. Proiectul de lege care introduce condiții suplimentare. DOCUMENT

Stiri Sociale
08-12-2025 | 22:00
oameni pe strada, frig
Shutterstock

Regulile după care sunt repartizate locuințele sociale ar putea suferi modificări importante, potrivit unui proiect legislativ aflat în dezbatere la Senat.

autor
Adrian Popovici

Inițiatorii susțin că schimbările pe care le propun ar aduce o utilizare mai eficientă a fondului locativ public și o alocare mai corectă a locuințelor către persoanele cu adevărat vulnerabile.

Proiectul vizează modificarea Legii locuinței nr. 114/1996 și va intra în vigoare doar dacă va fi adoptat de Parlament, promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial.

Una dintre cele mai importante schimbări din proiect privește modul în care se stabilește eligibilitatea în funcție de venit. În lege urmează să fie introdus un articol care precizează explicit că accesul la o locuință socială depinde atât de plafonul de venit, cât și de toate celelalte condiții de eligibilitate.

Mai exact, venitul mediu net lunar pe persoană trebuie să fie sub nivelul câștigului salarial mediu net pe economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în cel mai recent Buletin statistic dinaintea analizării cererii și, separat, dinaintea repartizării locuinței. Cu alte cuvinte, veniturile solicitanților vor fi comparate cu un indicator actualizat constant, nu cu un prag fix stabilit anterior.

Citește și
Florin Manole
Ministrul Muncii spune că beneficiarii de ajutor social care refuză să muncească sunt un ”mit”. ”Nu există așa ceva”

Consiliile locale vor putea introduce criterii suplimentare

Autoritățile locale vor căpăta mai multă flexibilitate în modul în care stabilesc prioritățile în listele de repartizare. Consiliile locale vor putea introduce criterii suplimentare, atât timp cât acestea sunt transparente și nu discriminează solicitanții. Practic, fiecare comunitate va putea adapta regulile la nevoile specifice ale populației care solicită locuințe sociale.

Două noi motive de excludere din procedura de atribuire

Pe lângă criteriile deja existente, proiectul introduce două situații în care o persoană nu va mai putea primi locuință socială:

  • dacă are datorii la bugetul local la momentul analizării cererii;
  • dacă nu poate demonstra că a depus anual o cerere de angajare la agențiile pentru ocuparea forței de muncă sau la alte instituții publice competente. Sunt exceptați pensionarii, persoanele cu handicap grav sau accentuat și cei cu boli cronice atestate medical.

Acestea vin în completarea prevederilor deja în vigoare, potrivit cărora nu pot beneficia de locuințe sociale cei care:

  • dețin o locuință în proprietate;
  • au înstrăinat o locuință după 1 ianuarie 1990;
  • au beneficiat de sprijinul statului pentru construirea unei locuințe;
  • sunt deja chiriași într-o altă locuință din fondul locativ de stat.

Toate aceste situații rămân valabile și în noua formă propusă.

Potrivit expunerii de motive, modificările urmăresc creșterea corectitudinii procesului de alocare și reducerea abuzurilor. Legislatorii susțin că noile reguli vor “spori transparența și încrederea în procesul de atribuire”, iar condițiile mai strict definite vor asigura că locuințele sociale ajung exclusiv la persoanele care îndeplinesc criteriile legale și se află într-o reală situație de vulnerabilitate.

Totodată, introducerea obligației de a dovedi că solicitantul caută activ un loc de muncă ar stimula integrarea pe piața muncii și ar reduce dependența de ajutoarele sociale.

„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

Sursa: StirilePROTV

Etichete: lege, locuinte,

Dată publicare: 08-12-2025 22:00

Articol recomandat de sport.ro
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Citește și...
Proiect PSD: despăgubiri la valoarea reală de piață pentru victimele dezastrelor precum cea din Rahova
Stiri actuale
Proiect PSD: despăgubiri la valoarea reală de piață pentru victimele dezastrelor precum cea din Rahova

Cetățenii care au suferit pagube ca urmare a efectelor unui dezastru sau ale unui conflict armat, ori ca urmare a executării intervenției de către serviciile de urgență, ar urma să aibă dreptul la ajutoare de urgență și la despăgubiri.

Ministrul Muncii spune că beneficiarii de ajutor social care refuză să muncească sunt un ”mit”. ”Nu există așa ceva”
Stiri Sociale
Ministrul Muncii spune că beneficiarii de ajutor social care refuză să muncească sunt un ”mit”. ”Nu există așa ceva”

Ministrul Muncii, social-democratul Florin Manole, respinge ideea conform căreia beneficiarii de ajutoare sociale refuză să muncească pentru că le dă statul bani.

Recomandări
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”
Alegeri locale 2025
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”

PNL și premierul Ilie Bolojan ies mai puternici din aceste alegeri, în vreme ce marele pierzător ar fi PSD, al cărui candidat s-a clasat pe locul 3.

„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026
Stiri Economice
„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

Salariile bugetarilor ar putea fi înghețate anul viitor, spun surse guvernamentale. Asta ar însemna ca lefurile a peste un milion de angajați de la stat să rămână pe loc din pricina crizei bugetare.

Nicușor Dan, în Franța: „România azi are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate”. Urmează întâlnirea cu Macron
Stiri Politice
Nicușor Dan, în Franța: „România azi are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate”. Urmează întâlnirea cu Macron

Preşedintele Nicuşor Dan, aflat în vizită oficială în Franţa, are, luni, o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti şi le-a transmis că doreşte un dialog cât mai intens cu ei, pe teme economice, sociale din care toată lumea să aibă de câştigat.

Top citite
1 craciun brad cadouri
Shutterstock
Stiri Diverse
Top idei de cadouri sub 100 de lei pentru Crăciun 2025. Peste 50 de propuneri pentru orice persoană
2 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
3 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Patru zodii pe care primesc vești importante în carieră în săptămâna 8-14 decembrie 2025
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 08 Decembrie 2025

54:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 08 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Decembrie 2025

01:46:56

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28