Noi reguli pentru cei care vor să obțină o locuință socială. Proiectul de lege care introduce condiții suplimentare. DOCUMENT

Regulile după care sunt repartizate locuințele sociale ar putea suferi modificări importante, potrivit unui proiect legislativ aflat în dezbatere la Senat.

Inițiatorii susțin că schimbările pe care le propun ar aduce o utilizare mai eficientă a fondului locativ public și o alocare mai corectă a locuințelor către persoanele cu adevărat vulnerabile.

Proiectul vizează modificarea Legii locuinței nr. 114/1996 și va intra în vigoare doar dacă va fi adoptat de Parlament, promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial.

Una dintre cele mai importante schimbări din proiect privește modul în care se stabilește eligibilitatea în funcție de venit. În lege urmează să fie introdus un articol care precizează explicit că accesul la o locuință socială depinde atât de plafonul de venit, cât și de toate celelalte condiții de eligibilitate.

Mai exact, venitul mediu net lunar pe persoană trebuie să fie sub nivelul câștigului salarial mediu net pe economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în cel mai recent Buletin statistic dinaintea analizării cererii și, separat, dinaintea repartizării locuinței. Cu alte cuvinte, veniturile solicitanților vor fi comparate cu un indicator actualizat constant, nu cu un prag fix stabilit anterior.

Consiliile locale vor putea introduce criterii suplimentare

Autoritățile locale vor căpăta mai multă flexibilitate în modul în care stabilesc prioritățile în listele de repartizare. Consiliile locale vor putea introduce criterii suplimentare, atât timp cât acestea sunt transparente și nu discriminează solicitanții. Practic, fiecare comunitate va putea adapta regulile la nevoile specifice ale populației care solicită locuințe sociale.

Două noi motive de excludere din procedura de atribuire

Pe lângă criteriile deja existente, proiectul introduce două situații în care o persoană nu va mai putea primi locuință socială:

dacă are datorii la bugetul local la momentul analizării cererii;

dacă nu poate demonstra că a depus anual o cerere de angajare la agențiile pentru ocuparea forței de muncă sau la alte instituții publice competente. Sunt exceptați pensionarii, persoanele cu handicap grav sau accentuat și cei cu boli cronice atestate medical.

Acestea vin în completarea prevederilor deja în vigoare, potrivit cărora nu pot beneficia de locuințe sociale cei care:

dețin o locuință în proprietate;

au înstrăinat o locuință după 1 ianuarie 1990;

au beneficiat de sprijinul statului pentru construirea unei locuințe;

sunt deja chiriași într-o altă locuință din fondul locativ de stat.

Toate aceste situații rămân valabile și în noua formă propusă.

Potrivit expunerii de motive, modificările urmăresc creșterea corectitudinii procesului de alocare și reducerea abuzurilor. Legislatorii susțin că noile reguli vor “spori transparența și încrederea în procesul de atribuire”, iar condițiile mai strict definite vor asigura că locuințele sociale ajung exclusiv la persoanele care îndeplinesc criteriile legale și se află într-o reală situație de vulnerabilitate.

Totodată, introducerea obligației de a dovedi că solicitantul caută activ un loc de muncă ar stimula integrarea pe piața muncii și ar reduce dependența de ajutoarele sociale.

