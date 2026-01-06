Babis: „Programul ceh de aprovizionare cu muniţie pentru Ucraina poate continua, dar nu va fi suportată din banii cehilor”

Republica Cehă poate continua iniţiativa de aprovizionare cu muniţie pentru Ucraina, dar va acţiona ca un coordonator şi nu va mai investi propriii bani în acest proiect, a declarat marţi premierul Andrej Babis, relatează Reuters.

Guvernul lui Babis, venit la putere în decembrie, a discutat despre soarta campaniei de aprovizionare cu muniţie după ce noul premier populist a criticat programul pentru lipsa de transparenţă. Andrej Babis (foto, articol) s-a angajat să reducă ajutorul, spunând că banii sunt necesari în ţară.

Programul reuneşte donatori străini, printre care Germania, Danemarca şi Ţările de Jos, cu oficiali cehi din domeniul apărării şi comercianţi şi producători de arme care achiziţionează muniţie de calibru mare din întreaga lume, livrând-o Ucrainei pentru a reduce dezavantajul acesteia pe câmpul de luptă împotriva Rusiei.

„Proiectul va continua, iar Republica Cehă va acţiona în calitate de coordonator”, a declarat Babis pe X, după ce a participat la o reuniune a aliaţilor Ucrainei la Paris. „Nu vor fi investiţi bani din partea cetăţenilor cehi în iniţiativa privind muniţia”, a ţinut să precizeze el.

Un înalt oficial militar al NATO şi-a exprimat optimismul prudent în decembrie cu privire la continuarea iniţiativei şi a declarat că aceasta a livrat 1,8 milioane de cartuşe de artilerie în 2025, reprezentând 43% din totalul muniţiei furnizate Kievului.

Consiliul de Securitate al statului ceh urmează să dezbată programul miercuri. Acesta a fost pus în aplicare de guvernul de centru-dreapta anterior, iar preşedintele Petr Pavel, fost oficial NATO, a încercat să îl menţină activ.

Babis a criticat lipsa de transparenţă a programului, în timp ce aliaţii săi pro-ruşi din coaliţie se opun acestuia.

Babis a declarat reporterilor la Paris că programul ar putea continua dacă alţii îl finanţează, potrivit agenţiei de ştiri CTK. „Desigur, trebuie să fie transparent şi fără corupţie”, a spus el, potrivit News.ro.

Donatorii au acordat aproximativ 4,8 miliarde de dolari pentru a plăti aprovizionarea cu muniţie în cadrul programului, a declarat fostul ministru de externe Jan Lipavsky în luna decembrie. Contribuţia cehă a fost de până la 3 miliarde de coroane (145,15 milioane de dolari).

