De ce jumătate din București încă n-are repartitoare. Și ce urmează, până la finalul anului

12-11-2025 | 09:43
Deși montarea repartitoarelor de costuri pe calorifere este obligatorie încă din anul 2007, astăzi le au doar jumătate dintre bucureștenii ale căror locuințe sunt racordate la Termoenergetica.

 

Președintele Ligii Habitat, Mihai Mereuță, a explicat pentru Spotmedia.ro că orice formă de contorizare a unui consum duce, automat, la reducerea acestuia. Și nu doar din rațiuni tehnice, ci pentru că îl responsabilizează pe consumator, care – în loc deschidă larg geamurile dacă i se face prea cald în casă – va mai reduce puterea unui calorifer.

Problema este - deși lege avem - din motive greu de înțeles, Guvernul a tot amânat termenul limită pentru montarea dispozitivelor. Oamenii n-au încredere în ele, iar primăriile sunt prea ocupate cu alte treburi ca să le mai amintească sau să verifice dacă și le-au montat.

