”Legea Nordis” a fost promulgată. Sumele de avans pentru locuinţele în fază de proiect nu pot fi folosite în alte scopuri

Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretul de promulgare a legii care stabilește reguli mai stricte în construcții și tranzacții imobiliare, pentru protecția celor care cumpără locuințe în fază de proiect.

"Noua lege modifică cadrul legal privind calitatea în construcţii şi sistemul de cadastru, introducând reguli mai ferme pentru dezvoltatori, care vor putea promite vânzarea unei locuinţe viitoare doar după ce autorizaţia de construire este notată în cartea funciară şi după realizarea procedurii de preapartamentare. Totodată, se limitează avansurile la maximum 5% pentru rezervări, maximum 25% pentru structura de rezistenţă şi 20% pentru instalaţii, în cazul promisiunilor de vânzare-cumpărare", a scris şeful statului pe Facebook.

Astfel, explică el, sumele plătite de cumpărători nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, iar nerespectarea se sancţionează cu amendă în cuantum de 1% din cifra de afaceri.

Aceste măsuri, evidenţiază preşedintele, au ca scop creşterea încrederii în piaţa imobiliară, responsabilizarea dezvoltatorilor şi protejarea investitorilor şi a familiilor care îşi achiziţionează o locuinţă.

Legea va fi publicată în Monitorul Oficial la începutul săptămânii viitoare.

