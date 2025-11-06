Creditarea devine tot mai dificilă: băncile anticipează restricții suplimentare la împrumuturile pentru populație și companii

Băncile anticipează, pentru trimestrul III din acest an, o continuare a înăspririi standardelor de creditare pentru creditele de consum şi o cvasistagnare a celor pentru achiziţia de terenuri şi locuinţe, cât şi a celor destinate companiilor.

"În T2 2025, băncile din România au raportat înăsprirea standardelor de creditare pentru împrumuturile şi liniile de credit acordate sectorului real. Principalii factori care au determinat această evoluţie au fost reprezentaţi de modificarea ponderii creditelor neperformante în portofoliul băncii şi aşteptările privind situaţia economică generală. Instituţiile de credit au semnalat faptul că riscul de credit s-a majorat pentru 8 dintre cele 10 sectoare economice luate în considerare comparativ cu trimestrul anterior, cel mai riscant sector fiind considerat, în continuare, cel energetic. Pentru T3 2025, băncile anticipează o continuare a înăspririi standardelor de creditare pentru creditele de consum şi o cvasistagnare a celor pentru achiziţia de terenuri şi locuinţe, cât şi a celor destinate companiilor nefinanciare", se arată în "Sondajului privind creditarea companiilor nefinanciare şi a populaţiei - trimestrul II 2025", publicat joi de Banca Naţională a României.

Potrivit sursei citate, instituţiile de credit au indicat faptul că cererea de credite din partea companiilor a înregistrat o creştere în trimestrul II din 2025. Cei mai importanţi factori care au contribuit la majorarea cererii din partea companiilor nefinanciare au fost nevoia de împrumuturi pentru investiţii, nevoi curente şi activitatea de fuziuni/achiziţii sau restructurări.

În schimb, în cazul populaţiei evoluţiile au fost mixte. Cererea pentru creditele de consum s-a majorat, iar cea pentru creditele ipotecare şi-a întrerupt trendul ascendent din ultimele trimestre şi a înregistrat o diminuare în acest trimestru.

BNR menţionează că, în cazul populaţiei, factorii care au acţionat asupra cererii au fost nivelul de încredere a consumatorilor, nivelul general al ratelor dobânzii şi finanţarea prin utilizarea propriilor economii.

În ceea ce priveşte T3 2025, băncile se aşteaptă la o continuare a creşterii cererii de credite din partea companiilor nefinanciare şi la o reducere a cererii de credite din partea populaţiei, pentru ambele tipuri de împrumuturi (consum şi ipotecar).

Sondajul este efectuat trimestrial de BNR, în lunile ianuarie, aprilie, iulie şi octombrie. Are la bază un chestionar (publicat în cadrul analizei din mai 2008) care este transmis primelor 10 bănci alese după cota de piaţă aferentă creditării companiilor şi populaţiei. Aceste instituţii deţin aproximativ 80% din creditarea acestor sectoare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













