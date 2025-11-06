Creditarea devine tot mai dificilă: băncile anticipează restricții suplimentare la împrumuturile pentru populație și companii

Stiri Economice
06-11-2025 | 16:40
credit

Băncile anticipează, pentru trimestrul III din acest an, o continuare a înăspririi standardelor de creditare pentru creditele de consum şi o cvasistagnare a celor pentru achiziţia de terenuri şi locuinţe, cât şi a celor destinate companiilor. 

autor
Vlad Dobrea

"În T2 2025, băncile din România au raportat înăsprirea standardelor de creditare pentru împrumuturile şi liniile de credit acordate sectorului real. Principalii factori care au determinat această evoluţie au fost reprezentaţi de modificarea ponderii creditelor neperformante în portofoliul băncii şi aşteptările privind situaţia economică generală. Instituţiile de credit au semnalat faptul că riscul de credit s-a majorat pentru 8 dintre cele 10 sectoare economice luate în considerare comparativ cu trimestrul anterior, cel mai riscant sector fiind considerat, în continuare, cel energetic. Pentru T3 2025, băncile anticipează o continuare a înăspririi standardelor de creditare pentru creditele de consum şi o cvasistagnare a celor pentru achiziţia de terenuri şi locuinţe, cât şi a celor destinate companiilor nefinanciare", se arată în "Sondajului privind creditarea companiilor nefinanciare şi a populaţiei - trimestrul II 2025", publicat joi de Banca Naţională a României.

Potrivit sursei citate, instituţiile de credit au indicat faptul că cererea de credite din partea companiilor a înregistrat o creştere în trimestrul II din 2025. Cei mai importanţi factori care au contribuit la majorarea cererii din partea companiilor nefinanciare au fost nevoia de împrumuturi pentru investiţii, nevoi curente şi activitatea de fuziuni/achiziţii sau restructurări.

În schimb, în cazul populaţiei evoluţiile au fost mixte. Cererea pentru creditele de consum s-a majorat, iar cea pentru creditele ipotecare şi-a întrerupt trendul ascendent din ultimele trimestre şi a înregistrat o diminuare în acest trimestru.

BNR menţionează că, în cazul populaţiei, factorii care au acţionat asupra cererii au fost nivelul de încredere a consumatorilor, nivelul general al ratelor dobânzii şi finanţarea prin utilizarea propriilor economii.

Citește și
Alexandru Nazare
Mesajul Finanțelor către primarii care se plâng că nu mai au bani de servicii sociale pentru copii și bătrâni

În ceea ce priveşte T3 2025, băncile se aşteaptă la o continuare a creşterii cererii de credite din partea companiilor nefinanciare şi la o reducere a cererii de credite din partea populaţiei, pentru ambele tipuri de împrumuturi (consum şi ipotecar).

Sondajul este efectuat trimestrial de BNR, în lunile ianuarie, aprilie, iulie şi octombrie. Are la bază un chestionar (publicat în cadrul analizei din mai 2008) care este transmis primelor 10 bănci alese după cota de piaţă aferentă creditării companiilor şi populaţiei. Aceste instituţii deţin aproximativ 80% din creditarea acestor sectoare. 

Sursa: Agerpres

Etichete: credite, romania, BNR, banci,

Dată publicare: 06-11-2025 16:40

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
Citește și...
Mesajul Finanțelor către primarii care se plâng că nu mai au bani de servicii sociale pentru copii și bătrâni
Stiri Economice
Mesajul Finanțelor către primarii care se plâng că nu mai au bani de servicii sociale pentru copii și bătrâni

Ministerul Finanțelor acordă 319.536.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, pentru finanțarea erviciilor sociale la nivelul primăriilor din întreaga țară.

Un „gigant” din România face concedieri în masă. Restructurările deja au început
Stiri Economice
Un „gigant” din România face concedieri în masă. Restructurările deja au început

Cristina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, cel mai mare producător de petrol şi gaze din România, dar şi din regiune, confirmă, pentru Profit.ro, cifrele privind restructurarea personalului la nivelul companiei. Tăierea de posturi deja a început.

Fenomenul creat de Hidroelectrica în România, după ce consumatorii au migrat masiv către compania de stat
Stiri Economice
Fenomenul creat de Hidroelectrica în România, după ce consumatorii au migrat masiv către compania de stat

Concurența dictează prețul pe piața de energie. După ce facturile s-au dublat pentru cei mai mulți consumatori, odată cu eliminarea plafoanelor, sute de mii de oameni au decis să schimbe furnizorul.

Recomandări
DNA l-a reținut pe omul de afaceri Fănel Bogoș. Ce spune Palatul Victoria de întâlnirea cu Bolojan: „E consemnat în registru”
Stiri Justitie
DNA l-a reținut pe omul de afaceri Fănel Bogoș. Ce spune Palatul Victoria de întâlnirea cu Bolojan: „E consemnat în registru”

DNA anunţă oficial, joi, reţinerea omului de afaceri Fănel Bogoș, acuzat de instigare la şantaj în formă continuată şi cumpărare de influenţă în formă continuată.

Șeful NATO își îndeamnă aliații, de la București, să se pregătească pentru o „confruntare pe termen lung” cu Rusia
Stiri actuale
Șeful NATO își îndeamnă aliații, de la București, să se pregătească pentru o „confruntare pe termen lung” cu Rusia

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus la Forumul NATO-Industry de la București că amenințarea rusă va rămâne și după războiul din Ucraina, iar Alianța trebuie să fie pregătită pe termen lung.

Dani Mocanu și fratele său, de negăsit după condamnarea definitivă la închisoare pentru tentativă de omor
Stiri actuale
Dani Mocanu și fratele său, de negăsit după condamnarea definitivă la închisoare pentru tentativă de omor

Manelistul Dani Mocanu şi fratele său nu au fost găsiţi la locuinţa din Ştefăneşti, Argeş, de către poliţiştii care au mers să pună în aplicare mandatele de executare a pedepselor la care cei doi au fost condamnaţi pentru tentativă de omor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 06 Noiembrie 2025

47:01

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Noiembrie 2025

01:43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
05 Noiembrie 2025

01:30:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28