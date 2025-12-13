Cresc impozitele pe locuințe cu aproape 80%, în București. Exemple concrete de calcul pentru 2026

Stiri actuale
13-12-2025 | 09:07
bloc de locuinte
Pro TV

Primăria Capitalei propune, printr-un proiect lansat în consultare publică, o majorare substanțială a impozitelor pe locuințe începând cu anul 2026.

autor
Stirileprotv

Creșterea vine din actualizarea valorii impozabile pe metrul pătrat, care ar urma să urce cu aproape 80%, ceea ce va duce la taxe semnificativ mai mari pentru proprietarii de apartamente și case.

Impozitele pe locuințele din București ar putea crește cu până la 80% începând cu anul 2026, potrivit unui proiect de hotărâre al Primăriei Municipiului București, aflat în dezbatere publică.

Majorarea nu vizează cota de impozitare, care rămâne neschimbată la 0,1% pentru proprietățile rezidențiale ale persoanelor fizice, ci valoarea impozabilă pe metrul pătrat.

În prezent, conform HCGMB nr. 365/20.12.2024, valoarea impozabilă este de 1.492 lei/mp. Pentru 2026, municipalitatea propune creșterea acesteia la 2.677 lei/mp, ceea ce înseamnă un salt de aproape 79%.

Citește și
primaria sector 1
Reorganizarea Primăriei Sectorului 1, aprobată de Consiliul local. Va fi desfiinţată Direcţia de Impozite şi Taxe Locale

Mai multe detalii, pe SpotMedia.

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, locuinte, taxe si impozite,

Dată publicare: 13-12-2025 08:58

Articol recomandat de sport.ro
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Citește și...
Cu cât vor crește impozitele auto de la 1 ianuarie, în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică
Stiri actuale
Cu cât vor crește impozitele auto de la 1 ianuarie, în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică

De la 1 ianuarie, cei care au maşini vor plăti impozite mai mari. Sunt vizate și autoturismele electrice și hibride, care până acum erau parțial sau total scutite.

Reorganizarea Primăriei Sectorului 1, aprobată de Consiliul local. Va fi desfiinţată Direcţia de Impozite şi Taxe Locale
Stiri actuale
Reorganizarea Primăriei Sectorului 1, aprobată de Consiliul local. Va fi desfiinţată Direcţia de Impozite şi Taxe Locale

Primăria Sectorului 1 va fi reorganizată, conform unei hotărâri aprobate joi de Consiliul local cu 20 de voturi „pentru”, o abţinere şi cinci voturi „împotrivă”.

Ilie Bolojan, plan pentru 2026: „Cei care fac afaceri în România să îşi achite taxele către bugetul de stat”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, plan pentru 2026: „Cei care fac afaceri în România să îşi achite taxele către bugetul de stat”

Premierul Ilie Bolojan declară că nu mai sunt necesare alte majorări de taxe şi impozite şi că, în continuare, sunt importante încasarea taxelor, combaterea evaziunii fiscale şi atragerea fondurilor europene.

Taxe majorate pentru români în 2026. Impozite mai mari cu 70% la locuințe și dublate la unele mașini poluatoare
Stiri Politice
Taxe majorate pentru români în 2026. Impozite mai mari cu 70% la locuințe și dublate la unele mașini poluatoare

Proiectul de lege care mărește impozitele pe locuințe și mașini, de anul viitor, dar aduce și majorări de taxe pentru investitori, a fost validat în Parlament.

Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 3, București, trece complet în mediul online. Când devine funcţional sistemul
Stiri actuale
Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 3, București, trece complet în mediul online. Când devine funcţional sistemul

Primăria Sectorului 3 a anunţat joi seara că, începând cu data de 1 decembrie, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale (DGITL S3) îşi va desfăşura activitatea exclusiv în mediul online.

Recomandări
Proteste în toată țara după dezvăluirile despre nereguli grave în Justiție. „Nu mai avem deloc încredere. Și-au bătut joc”
Stiri actuale
Proteste în toată țara după dezvăluirile despre nereguli grave în Justiție. „Nu mai avem deloc încredere. Și-au bătut joc”

A fost a treia zi de proteste, după ce presa a făcut dezvăluiri despre nereguli grave în sistemul de justiție. Oameni revoltați au ieșit în stradă în toată țara.

De ce UE va îngheţa pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Statul care vrea garanții că va fi sprijinit
Stiri externe
De ce UE va îngheţa pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Statul care vrea garanții că va fi sprijinit

UE a convenit vineri să îngheţe pe termen nelimitat activele băncii centrale ruseşti deţinute în Europa, eliminând astfel un obstacol major în calea utilizării fondurilor pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva Rusiei, relatează Reuters.

Cod galben de ceață anunțat de ANM în mai multe judeţe. Regiunile în care va fi vizibilitatea scăzută
Stiri actuale
Cod galben de ceață anunțat de ANM în mai multe judeţe. Regiunile în care va fi vizibilitatea scăzută

Meteorologii anunţă Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe ale ţării, unde vizibilitatea este scăzută. Centrul Infotrafic recomandă şoferilor şi pietonilor să circule cu prudenţă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Decembrie 2025

44:23

Alt Text!
La Măruță
12 Decembrie 2025

01:33:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 12 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28