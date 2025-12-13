Cresc impozitele pe locuințe cu aproape 80%, în București. Exemple concrete de calcul pentru 2026

Creșterea vine din actualizarea valorii impozabile pe metrul pătrat, care ar urma să urce cu aproape 80%, ceea ce va duce la taxe semnificativ mai mari pentru proprietarii de apartamente și case.

Impozitele pe locuințele din București ar putea crește cu până la 80% începând cu anul 2026, potrivit unui proiect de hotărâre al Primăriei Municipiului București, aflat în dezbatere publică.

Majorarea nu vizează cota de impozitare, care rămâne neschimbată la 0,1% pentru proprietățile rezidențiale ale persoanelor fizice, ci valoarea impozabilă pe metrul pătrat.

În prezent, conform HCGMB nr. 365/20.12.2024, valoarea impozabilă este de 1.492 lei/mp. Pentru 2026, municipalitatea propune creșterea acesteia la 2.677 lei/mp, ceea ce înseamnă un salt de aproape 79%.

Mai multe detalii, pe SpotMedia.

