„Spiridușii lui Moș Crăciun" au transformat dorințele a 500 de copii din Iași în realitate. Ce cadouri au primit cei mici

Stiri Sociale
17-12-2025 | 08:57
Spiridușii lui Moș Crăciun au adus primele cadouri. Pentru sute de copii din județul Iași, emisarii simpaticului bătrânel au fost reprezentanții unui ONG. Cei mici au primit ce era pe lista cu dorințe și. chiar ceva în plus. Bucuria a fost de nedescris.

Elena Bejinaru

Un camion plin cu daruri a sosit la școala din localitatea ieșeană Bohotin. Cei mici au fost copleșiți de entuziasm, mai ales că i-au scris Moșului de acum 2 luni.

Cutiile frumos ambalate au fost puse pe bănci, iar așteptarea a luat sfârșit.

Băiat: „Mașină cu telecomandă, puzzle, dulciuri, papuci, geacă. Abia așteptam o geacă”.

Unii au primit mai mult decât au cerut.

Reporter: Ce-ai primit?

Fată: „Kendama”

Băiat: „Skateboard”.

Alexandra Hanu, donator: „Consider că este foarte important ca ei să se bucure cu adevărat de sărbătoarea Crăciunului, iar noi să ne bucurăm la rândul nostru de bucuria de a oferi".

Spiridușii Moșului au fost cei de la Asociația Antonia pentru Educație, care au ajuns anul acesta la 500 de copii, din șase sate.

Adelina Tîrnovanu, coordonator Asociația Antonia pentru Educație: „E o reacție absolut magică. Bucuria e de nedescris. Dacă anul trecut am ajuns la aproape 300 de copii, anul acesta iată că am ajuns la 500 și la anul ne propunem și mai mult pentru că atelierul moșului se mărește de la an la an."

Copiii au cântat colinde, pentru a răsplăti generozitatea Moșului.

Sursa: Pro TV

Etichete: copii, cadouri, mos craciun,

Dată publicare: 17-12-2025 08:27

