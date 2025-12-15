Un tânăr din Neamț a dat foc unei butelii din casa iubitei sale, din cauza geloziei. În încăpere erau și cei trei copii

Un tânăr de 26 de ani din Neamț a fost reținut după un gest de o inconștiență extremă. Gelos pe partenera sa, o tânără de 25 de ani, individul a dat foc unei butelii din casa acesteia.

Grav este că în încăpere erau și cei trei copii ai victimei. După incident, bărbatul a fugit.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Întâmplarea a avut loc acum două nopți în casa femeii, într-o comună din județul Neamț. În locuință erau și cei trei copii ai acesteia, în vârstă de 3, 5 și 8 ani.

Surse din anchetă spun că, înainte de gestul extrem, bărbatul i-ar fi reproșat tinerei că nu-i este fidelă. Și, ca să se răzbune, a aruncat bricheta aprinsă pe niște haine, în jurul buteliei.

Din fericire, gazul nu era pornit, ceea ce a evitat o tragedie. Imediat după, individul a fugit, iar femeia a sunat la 112, în timp ce încerca să stingă focul de frică să nu ardă cu toții de vii.

Ramona Ciofu, purtător de cuvânt IPJ Neamț: „Până la sosirea echipajelor de poliție, tânăra a lichidat incendiul. A fost întocmit formularul de evaluare a riscului, fiind emis un ordin de protecție provizoriu. Totodată, față de tânărul de 26 de ani a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore.”

Monitorizarea familiei de către asistența socială

Asistența socială din comună monitorizează mama și copiii de câteva luni, după ce între cei doi parteneri au mai fost scandaluri.

Georgianz Paisa, consilier social: „Copiii sunt monitorizați atât de noi, cât și de DGASPC Neamț. Noi am transmis cazul către DGASPC Neamț. Ei au considerat că până în prezent copiii pot rămâne alături de mamă.”

Cunoscuții tinerei spun că între cei doi au avut loc mai multe conflicte. Însă femeia nu a avut curaj să pună capăt relației.

Lorena Bolfă, psiholog clinician: „Manifestarea dependenței femeii în relație și cuplu se vede printr-o frică intensă. Toleranța unor comportamente care dor, poate chiar renunțarea la nevoile proprii.”

Agresorul a fost reținut și va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













