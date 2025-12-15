Un tânăr din Neamț a dat foc unei butelii din casa iubitei sale, din cauza geloziei. În încăpere erau și cei trei copii

Stiri Socante
15-12-2025 | 17:13
×
Codul embed a fost copiat

Un tânăr de 26 de ani din Neamț a fost reținut după un gest de o inconștiență extremă. Gelos pe partenera sa, o tânără de 25 de ani, individul a dat foc unei butelii din casa acesteia.

autor
Daniel Moldovan

Grav este că în încăpere erau și cei trei copii ai victimei. După incident, bărbatul a fugit.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Întâmplarea a avut loc acum două nopți în casa femeii, într-o comună din județul Neamț. În locuință erau și cei trei copii ai acesteia, în vârstă de 3, 5 și 8 ani.

Surse din anchetă spun că, înainte de gestul extrem, bărbatul i-ar fi reproșat tinerei că nu-i este fidelă. Și, ca să se răzbune, a aruncat bricheta aprinsă pe niște haine, în jurul buteliei.

Citește și
foraj gaz bihor
Risc de explozie într-un sat din Bihor. Greșeala unei firme care a forat pentru apă. „A început să miroasă a gaz”

Din fericire, gazul nu era pornit, ceea ce a evitat o tragedie. Imediat după, individul a fugit, iar femeia a sunat la 112, în timp ce încerca să stingă focul de frică să nu ardă cu toții de vii.

Ramona Ciofu, purtător de cuvânt IPJ Neamț: „Până la sosirea echipajelor de poliție, tânăra a lichidat incendiul. A fost întocmit formularul de evaluare a riscului, fiind emis un ordin de protecție provizoriu. Totodată, față de tânărul de 26 de ani a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore.”

Monitorizarea familiei de către asistența socială

Asistența socială din comună monitorizează mama și copiii de câteva luni, după ce între cei doi parteneri au mai fost scandaluri.

Georgianz Paisa, consilier social: „Copiii sunt monitorizați atât de noi, cât și de DGASPC Neamț. Noi am transmis cazul către DGASPC Neamț. Ei au considerat că până în prezent copiii pot rămâne alături de mamă.”

Cunoscuții tinerei spun că între cei doi au avut loc mai multe conflicte. Însă femeia nu a avut curaj să pună capăt relației.

Lorena Bolfă, psiholog clinician: „Manifestarea dependenței femeii în relație și cuplu se vede printr-o frică intensă. Toleranța unor comportamente care dor, poate chiar renunțarea la nevoile proprii.”

Agresorul a fost reținut și va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Discursul lui Ilie Bolojan la moţiunea de cenzură: ”Mi se pare cu adevărat periculoasă maniera în care vă raportaţi la apărarea ţării”

Sursa: Pro TV

Etichete: neamț, butelie,

Dată publicare: 15-12-2025 17:04

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Florin Tănase, cu conturile pline! Preferatul lui Gigi Becali de la FCSB a dat lovitura
GALERIE FOTO Florin Tănase, cu conturile pline! Preferatul lui Gigi Becali de la FCSB a dat lovitura
Citește și...
Explozie puternică într-un bloc din Bihor, din cauza unei butelii. Balconul s-a prăbuşit cu tot cu proprietară
Stiri actuale
Explozie puternică într-un bloc din Bihor, din cauza unei butelii. Balconul s-a prăbuşit cu tot cu proprietară

Explozia unei butelii a zguduit un bloc de locuințe, într-o localitate din Bihor. Balconul unui apartament s-a prăbuşit cu tot cu proprietara care se afla acolo. Femeia a ajuns la spital, în timp ce zeci de vecini au fost evacuaţi de urgenţă.

Risc de explozie într-un sat din Bihor. Greșeala unei firme care a forat pentru apă. „A început să miroasă a gaz”
Stiri actuale
Risc de explozie într-un sat din Bihor. Greșeala unei firme care a forat pentru apă. „A început să miroasă a gaz”

A fost risc de explozie, ieri, într-un sat din județul Bihor. O pungă de gaze a fost lovită în timpul unor săpături pentru realizarea unei fântâni, iar apa a țâșnit împreună cu metanul.

Explozie și incendiu la un bloc de trei etaje din Constanța, de la o acumulare de gaze. Fumul gros s-a văzut de la distanță
Stiri actuale
Explozie și incendiu la un bloc de trei etaje din Constanța, de la o acumulare de gaze. Fumul gros s-a văzut de la distanță

A fost panică, luni seară, într-un cartier din Constanța. O acumulare de gaze a produs o explozie și apoi un incendiu într-un apartament.

„Bombă” din 20 de butelii, la Vânju Mare. Pompierii au intervenit rapid și au stins incendiul
Stiri actuale
„Bombă” din 20 de butelii, la Vânju Mare. Pompierii au intervenit rapid și au stins incendiul

Incendiu cu pericol de explozie, într-o gospodărie din localitatea Vânju Mare, județul Mehedinți. O anexă a fost cuprinsă de flăcări, iar focul s-a extins pe 300 de metri pătrați.

Încă o butelie a explodat, într-un sat din Dâmbovița. Două femei au ajuns la spital, una prezintă arsuri
Stiri actuale
Încă o butelie a explodat, într-un sat din Dâmbovița. Două femei au ajuns la spital, una prezintă arsuri

Două femei au ajuns la spital joi după o explozie produsă la o butelie într-o localitate din județul Dâmbovița. Una dintre ele prezintă arsuri, iar cealaltă a suferit un atac de panică. Ambele au fost duse de urgență la spital. 

Recomandări
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost respinsă în Parlament. Premierul și-a apărat mandatul
Stiri Politice
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost respinsă în Parlament. Premierul și-a apărat mandatul

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” a fost dezbătută şi votată, luni, în plenul celor două camere ale Parlamentului.

Negociatorii americani s-au lovit de refuzul lui Zelenski în noile negocieri. Cu ce tot insistă SUA asupra Ucrainei
Stiri actuale
Negociatorii americani s-au lovit de refuzul lui Zelenski în noile negocieri. Cu ce tot insistă SUA asupra Ucrainei

Volodimir Zelenski şi trimişii americani negociază luni la Berlin, pentru a doua zi consecutiv, Kievul sperând să convingă Washingtonul că trebuie să intervină un armistiţiu în Ucraina fără concesii teritoriale prealabile faţă de Rusia.

Vremea se strică înainte de Crăciun. Meteorologii anunță ploi și temperaturi scăzute de sărbatori
Vremea
Vremea se strică înainte de Crăciun. Meteorologii anunță ploi și temperaturi scăzute de sărbatori

Regimul termic va avea un trend ascendent în cursul acestei săptămâni, în aproape toată ţara, cu valori termice maxime ce se vor oscila în jurul a 13-14 grade.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 Decembrie 2025

47:53

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28