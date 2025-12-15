A treia zi fără apă la Spitalul de Copii din Iași. Medicii distribuie sticle de apă în saloane

Este a treia zi în care la Spitalul de Copii "Sfânta Maria" din Iași apa de la robinet nu poate fi folosită. Tot mai mulți pacienți sunt direcționați către alte unități medicale, pentru că internările au fost sistate.

Cei de la Direcția de Sănătate Publică vor preleva noi probe de apă, după ce, în weekend, a fost efectuată o altă dezinfecție.

La Spitalul de Copii din Iași, pacienții și personalul medical folosesc doar apă îmbuteliată. A doua tranșă de ajutoare de la rezerva de stat a ajuns luni. În total, unitatea a primit 17.000 de litri de apă pentru băut și 14.000 pentru curățenie și igienă. Deocamdată, a fost folosită aproximativ 30% din cantitate.

Medic: ”Dimineața, ca să aibă toată lumea pentru toată ziua și la nevoie, aici este acces non-stop. Iau apă de aici și se duc pe secție și distribuie pacienților aparținătorilor și personalului medical. Este suficientă apă, colegii de la ISU ne ajută, cu partea cealaltă pentru curățenie avem butoaie pe fiecare etaj și ne descurcăm".

O parte din părinții copiilor sunt însă îngrijorați. Până acum, 32 pacienți au fost transferați la alte unități medicale pentru internare.

Femeie: ”Ar trebui să se facă verificări mai des să nu se ajungă la problemele astea aici sunt copii care au boli destul de grave. Am zis că totuși vreau să mă internez dacă ar fi. Internările sunt sistate. E foarte greu să meargă copiii de aici în alte județe”.

Femeie: ”Sunt îngrijorată, îmi era teamă azi trebuia poate să mă anunțe să anuleze programarea să nu mai vin. E rău".

Cauza contaminării rețelei este încă necunoscută

Conducerea spitalului a transmis că nu a existat niciun deces raportat în luna decembrie sau caz de infectare cu bacilul pioceanic găsit săptămâna trecută în analizele de apă. Cauza contaminării rețelei este încă necunoscută și se așteaptă rezultatele unor noi analize.

Răzvan Manolache, purtător de cuvânt al furnizorului de apă: ”Poate fi cauzată și de felul în care apa circulă prin conducte, dacă apa staționează în conducte nu are cum să iasă o analiză bună. Se lasă apa să curgă puțin, este o metodologie care trebuie respectată”.

Gheorghe Diaconu, manager spital: ”Rețeaua interioară de apă spitalului a fost înlocuită integral în anii 2022-2023 cu ocazia proiectului de reabilitare termică a spitalului. Sunt opinii, sunt speculații, dar nu sunt fundamentate la ora actuală".

Managerul spitalului estimează că internările ar putea fi reluate abia la mijlocul săptămânii viitoare.

