A treia zi fără apă la Spitalul de Copii din Iași. Medicii distribuie sticle de apă în saloane

Stiri Sociale
15-12-2025 | 17:37
×
Codul embed a fost copiat

Este a treia zi în care la Spitalul de Copii "Sfânta Maria" din Iași apa de la robinet nu poate fi folosită. Tot mai mulți pacienți sunt direcționați către alte unități medicale, pentru că internările au fost sistate.  

autor
Elena Bejinaru

Cei de la Direcția de Sănătate Publică vor preleva noi probe de apă, după ce, în weekend, a fost efectuată o altă dezinfecție.

La Spitalul de Copii din Iași, pacienții și personalul medical folosesc doar apă îmbuteliată. A doua tranșă de ajutoare de la rezerva de stat a ajuns luni. În total, unitatea a primit 17.000 de litri de apă pentru băut și 14.000 pentru curățenie și igienă. Deocamdată, a fost folosită aproximativ 30% din cantitate.

Medic: ”Dimineața, ca să aibă toată lumea pentru toată ziua și la nevoie, aici este acces non-stop. Iau apă de aici și se duc pe secție și distribuie pacienților aparținătorilor și personalului medical. Este suficientă apă, colegii de la ISU ne ajută, cu partea cealaltă pentru curățenie avem butoaie pe fiecare etaj și ne descurcăm".

O parte din părinții copiilor sunt însă îngrijorați. Până acum, 32 pacienți au fost transferați la alte unități medicale pentru internare.

Citește și
Spital Iași
Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie după contaminarea apei cu bacterii. Unii pacienți, redirecționați

Femeie: ”Ar trebui să se facă verificări mai des să nu se ajungă la problemele astea aici sunt copii care au boli destul de grave. Am zis că totuși vreau să mă internez dacă ar fi. Internările sunt sistate. E foarte greu să meargă copiii de aici în alte județe”.

Femeie: ”Sunt îngrijorată, îmi era teamă azi trebuia poate să mă anunțe să anuleze programarea să nu mai vin. E rău".

Cauza contaminării rețelei este încă necunoscută

Conducerea spitalului a transmis că nu a existat niciun deces raportat în luna decembrie sau caz de infectare cu bacilul pioceanic găsit săptămâna trecută în analizele de apă. Cauza contaminării rețelei este încă necunoscută și se așteaptă rezultatele unor noi analize.

Răzvan Manolache, purtător de cuvânt al furnizorului de apă: ”Poate fi cauzată și de felul în care apa circulă prin conducte, dacă apa staționează în conducte nu are cum să iasă o analiză bună. Se lasă apa să curgă puțin, este o metodologie care trebuie respectată”.

Gheorghe Diaconu, manager spital: ”Rețeaua interioară de apă spitalului a fost înlocuită integral în anii 2022-2023 cu ocazia proiectului de reabilitare termică a spitalului. Sunt opinii, sunt speculații, dar nu sunt fundamentate la ora actuală".

Managerul spitalului estimează că internările ar putea fi reluate abia la mijlocul săptămânii viitoare.

Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie după contaminarea apei cu bacterii. Unii pacienți, redirecționați

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, apa potabila, spitalul Sfânta Maria,

Dată publicare: 15-12-2025 17:09

Articol recomandat de sport.ro
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Citește și...
Managerul Spitalului de Copii din Iaşi: Dacă totul decurge bine, vom relua internările săptămâna viitoare
Stiri actuale
Managerul Spitalului de Copii din Iaşi: Dacă totul decurge bine, vom relua internările săptămâna viitoare

Managerul interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, Gheorghe Diaconu, a anunţat că DSP va preleva marţi probe după dezinfecţia reţelei de apă, iar dacă rezultatele sunt bune, internările vor fi reluate peste o săptămână.

Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie după contaminarea apei cu bacterii. Unii pacienți, redirecționați
Stiri actuale
Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie după contaminarea apei cu bacterii. Unii pacienți, redirecționați

Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie, după ce, în urmă cu două zile, s-a aflat că apa este contaminată cu bacterii. Până acum, 24 de pacienți au fost redirecționați către alte unități sanitare din județ, dar și din țară.

Panică în rândul pacienților internați în Spitalul de Copii din Iași, din cauza apei contaminate. „Sunt speriați”
Stiri actuale
Panică în rândul pacienților internați în Spitalul de Copii din Iași, din cauza apei contaminate. „Sunt speriați”

Spitalul de Copii din Iași funcționează în continuare în regim de avarie. Toate internările și intervențiile chirurgicale care nu sunt urgențe majore au fost sistate, după ce s-a descoperit că apa din clădire este contaminată cu bacterii periculoase.

Ministrul Sănătății, despre bacteria de la spitalul de copii din Iași: Marți vom ști dacă Pseudomonas a fost eliminat
Stiri actuale
Ministrul Sănătății, despre bacteria de la spitalul de copii din Iași: Marți vom ști dacă Pseudomonas a fost eliminat

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, că probabil marţi se va şti sigur dacă biofilmul de Pseudomonas aeruginosa din instalaţia de apă a Spitalului pentru copii "Sf. Maria" din Iaşi a fost eliminat.

APAVITAL spune că apa este fără risc de contaminare. Problemele de la spitalul de copii din Iași nu afectează rețeaua publică
Stiri actuale
APAVITAL spune că apa este fără risc de contaminare. Problemele de la spitalul de copii din Iași nu afectează rețeaua publică

Societatea APAVITAL anunţă că apa distribuită în municipiul Iaşi este potabilă şi că nu există risc de contaminare, după ce analizele de apă prelevate la Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii „Sf. Maria" au ieşit neconforme.

Recomandări
Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului a trecut cu votul aliaților PSD. 74 de voturi pentru, 43 contra și o abținere
Stiri Politice
Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului a trecut cu votul aliaților PSD. 74 de voturi pentru, 43 contra și o abținere

Senatul a votat luni moţiunea simplă AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”. Moțiunea a trecut cu votul aliaților de guvernare de la PSD.

Negociatorii americani s-au lovit de refuzul lui Zelenski în noile negocieri. Cu ce tot insistă SUA asupra Ucrainei
Stiri actuale
Negociatorii americani s-au lovit de refuzul lui Zelenski în noile negocieri. Cu ce tot insistă SUA asupra Ucrainei

Volodimir Zelenski şi trimişii americani negociază luni la Berlin, pentru a doua zi consecutiv, Kievul sperând să convingă Washingtonul că trebuie să intervină un armistiţiu în Ucraina fără concesii teritoriale prealabile faţă de Rusia.

Vremea se strică înainte de Crăciun. Meteorologii anunță ploi și temperaturi scăzute de sărbatori
Vremea
Vremea se strică înainte de Crăciun. Meteorologii anunță ploi și temperaturi scăzute de sărbatori

Regimul termic va avea un trend ascendent în cursul acestei săptămâni, în aproape toată ţara, cu valori termice maxime ce se vor oscila în jurul a 13-14 grade.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 Decembrie 2025

47:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28