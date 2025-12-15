Managerul Spitalului de Copii din Iaşi: Dacă totul decurge bine, vom relua internările săptămâna viitoare

Stiri actuale
15-12-2025 | 16:09
spital iasi

Managerul interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, Gheorghe Diaconu, a anunţat că DSP va preleva marţi probe după dezinfecţia reţelei de apă, iar dacă rezultatele sunt bune, internările vor fi reluate peste o săptămână.

autor
Mihaela Ivăncică

Gheorghe Diaconu a declarat luni că nu se cunoaşte deocamdată cauza clară a contaminării apei din spital, el precizând că în luna decembrie nu a decedat nici un pacient în această unitate medicală.

Nu s-a înregistrat niciun deces în luna decembrie. Avem apă suficientă şi numărul necesar de recipiente. Am consumat 6.700 litri de apă plată dintr-un total de 17.500 litri de apă. Am primit 14.000 de litri de apă în cisterne pentru efectuarea curăţeniei, am consumat circa 4.000 de litri. Încă nu s-au prelevat probe de la DSP după operaţiunea noastră de dezinfecţie efectuată în noaptea de sâmbătă spre duminică. Trebuie întâi să se liniştească apa ca să putem lua probe pentru ca analizele să fie relevante. Suntem un spital responsabil, siguranţa pacienţilor este pe primul loc”, a declarat directorul interimar al Spitalului de Copii, Gheorghe Diaconu.

Potrivit acestuia, nu s-a conturat deocamdată cauza contaminării apei din reţeaua spitalului şi până acum există doar speculaţii.

”Nu s-a conturat o cauză, sunt opinii, sunt speculaţii, dar nu s-a fundamentat nimic până acum. Ipoteze sunt multe, dar eu nu le încurajez”, a afirmat Gheorghe Diaconu.

Citește și
pacient despagubit
Un pacient infectat cu o bacterie la un spital din Arad a obţinut despăgubiri de 80.000 de euro. „Viața nu mai e ce a fost”

Firma care a realizat dezinfecţia

El a precizat că operaţiunea de dezinfecţie e reţelei de apei s-a făcut de către ”o firmă recunoscută pentru serviciile de calitate”.

”Mâine aşteptăm DSP să facă prelevare de probe, durează minim două zile, probabil pe joi sau vineri vom avea mai multe informaţii. Dacă totul merge bine, săptămâna viitoare ar trebui să fim capabili să reluăm internările”, a declarat managerul spitalului de copii din Iaşi.

El a spus că spitalul preia doar cazurile de urgenţă, iar ceilalţi pacienţi sunt transferaţi la alte unităţi medicale din Iaşi sau din alte judeţe.

”Este o situaţie inedită cu care nu ne-am mai confruntat până acum, pentru că noi primeam pacienţi din alte zone şi nu invers. Unii părinţi înţeleg situaţia, alţii sunt nemulţumiţi. Am încredere maximă în echipa de aici, este o situaţie dificilă pe care o vom rezolva. Asiguram tot protocolul necesar pentru a ne asigura că totul este bine”, a transmis managerul interimar Gheorghe Diaconu.

În 28 noiembrie, s-a făcut dezinfecţia întregii reţele de apă potabilă a spitalului, atât apă caldă, cât şi rece, precum şi dezinfecţia gurilor de scurgere prin utilizarea de produse de dezinfecţie specifice acestui proces şi schimbarea filtrelor antimicrobiene. Procedura a fost efectuată în cursul nopţii, pentru a nu interfera cu activitatea medicală zilnică şi a fost anunţată la DSP Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul de Administraţie.

”După procedura de dezinfecţie, pe 2 decembrie, spitalul, din proprie iniţiativa, a decis recoltarea a 15 probe de apă din zone diferite, lucrate microbiologic la CRSP Iaşi. Rezultatul primit în data de 12 decembrie a evidenţiat o probă pozitivă cu Pseudomonas aeruginosa, iar chimia, respectiv Clorul rezidual lucrate la DSP Iaşi au arătat valori în limita de referinţă. Probele de apă din Blocul Operator au fost negative”, susţin reprezentanţii Spitalului de Copii.

Constatările DSP Iaşi

În 9 decembrie, DSP Iaşi a prelevat opt probe de apă potabilă, iar rezultatul primit în 12 decembrie a indicat prezenţa de Pseudomonas aeruginosa în două din cele opt probe. De asemenea, s-a constatat şi o concentraţie scăzută de Clor rezidual în toată reţeaua de apă potabilă, inclusiv la punctul de intrare de la reţeaua urbană.

”Valoarea la punctul de intrare de la reţeaua urbana a fost semnificativ sub valoarea considerată normală de 0.1 mg/L-0.5 mg/L, şi anume 0.076 mg/L, iar valorile înregistrate în spital au variat între normal la demisol - 0.115 mg/L si valori scăzute între 0,055 - 0,073 mg/L în alte puncte de recoltă. În zonele cu valori ale clorului scăzute s-a observat încărcare bacteriană. În cele doua zone în care s-a identificat prezenta de Pseudomonas aeruginosa concentraţia de clor rezidual a fost de 0.060 mg/L, respectiv 0.073 mg/L”, mai spun reprezentanţii spitalului.

Unitatea medicală a mai precizat că, în anul 2025, în conformitate cu planul anual de autocontrol al unităţii privind calitatea apei, săptămânal s-au recoltat, aleator, probe de apă potabilă atât din reţeaua internă, cât şi din punctul de preluare.

”Analizele au fost lucrate în cadrul laboratorului DSP Iaşi, iar rezultatele obţinute au fost negative din punct de vedere microbiologic, însă intermitent cu valori scăzute ale clorului rezidual”, a arătat conducerea Spitalului de Copii din Iaşi.

Discursul lui Ilie Bolojan la moţiunea de cenzură: ”Mi se pare cu adevărat periculoasă maniera în care vă raportaţi la apărarea ţării”

Sursa: News.ro

Etichete: iași, spital, Bacterie,

Dată publicare: 15-12-2025 16:09

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Florin Tănase, cu conturile pline! Preferatul lui Gigi Becali de la FCSB a dat lovitura
GALERIE FOTO Florin Tănase, cu conturile pline! Preferatul lui Gigi Becali de la FCSB a dat lovitura
Citește și...
Apă contaminată la spitalul de copii din Iași. A fost descoperită o bacterie în valori peste pragul de referință admis
Stiri actuale
Apă contaminată la spitalul de copii din Iași. A fost descoperită o bacterie în valori peste pragul de referință admis

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, vineri seară, că se deplasează la Iaşi, după ce probele de apă prelevate din Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii "Sf. Maria" au fost neconforme.  

Un pacient infectat cu o bacterie la un spital din Arad a obţinut despăgubiri de 80.000 de euro. „Viața nu mai e ce a fost”
Stiri actuale
Un pacient infectat cu o bacterie la un spital din Arad a obţinut despăgubiri de 80.000 de euro. „Viața nu mai e ce a fost”

După 6 ani de procese, un pacient care s-ar fi infectat cu o bacterie la Spitalul Judeţean din Arad a obţinut despăgubiri în instanţă.

Spitalele impun reguli mai dure. Doctorițele și asistentele nu mai au voie cu unghii lungi, date cu ojă, și cu inele
Stiri actuale
Spitalele impun reguli mai dure. Doctorițele și asistentele nu mai au voie cu unghii lungi, date cu ojă, și cu inele

Fără unghii lungi și colorate, bijuterii și flori în spitale. Cazul dramatic de la „Sfânta Maria” din Iași, unde mai mulți prunci au murit infectați cu o bacterie periculoasă, întărește regulile de igienă în unitățile sanitare.

Spitalul în care au murit 7 copii infectați cu o bacterie a plătit 55.000 de lei unor firme de curățenie care nu făceau curat
Stiri actuale
Spitalul în care au murit 7 copii infectați cu o bacterie a plătit 55.000 de lei unor firme de curățenie care nu făceau curat

Neregulile de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași se țin lanț. Două rapoarte ale Curții de Conturi arată că cei din conducere nu au respectat legea ani la rând și au dat bani pentru firme de curățenie care nu își făceau treaba.

Opt bebeluși de la maternitatea din Târgu Mureș au fost infectați cu bacteria ucigașă de la Iași. Cum au scăpat cu viață
Stiri actuale
Opt bebeluși de la maternitatea din Târgu Mureș au fost infectați cu bacteria ucigașă de la Iași. Cum au scăpat cu viață

La începutul lunii iunie, la maternitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş au fost depistate 8 cazuri de infecţie cu Serratia Marcescens. Este aceeași bacterie care a provocat decesul a șapte copii, la spitalul Sfânta Maria din Iași.

Recomandări
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost respinsă în Parlament. Premierul și-a apărat mandatul
Stiri Politice
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost respinsă în Parlament. Premierul și-a apărat mandatul

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” a fost dezbătută şi votată, luni, în plenul celor două camere ale Parlamentului.

Negociatorii americani s-au lovit de refuzul lui Zelenski în noile negocieri. Cu ce tot insistă SUA asupra Ucrainei
Stiri actuale
Negociatorii americani s-au lovit de refuzul lui Zelenski în noile negocieri. Cu ce tot insistă SUA asupra Ucrainei

Volodimir Zelenski şi trimişii americani negociază luni la Berlin, pentru a doua zi consecutiv, Kievul sperând să convingă Washingtonul că trebuie să intervină un armistiţiu în Ucraina fără concesii teritoriale prealabile faţă de Rusia.

Vremea se strică înainte de Crăciun. Meteorologii anunță ploi și temperaturi scăzute de sărbatori
Vremea
Vremea se strică înainte de Crăciun. Meteorologii anunță ploi și temperaturi scăzute de sărbatori

Regimul termic va avea un trend ascendent în cursul acestei săptămâni, în aproape toată ţara, cu valori termice maxime ce se vor oscila în jurul a 13-14 grade.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 Decembrie 2025

47:53

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28