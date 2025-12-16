Alocațiile pentru copii ar putea crește de la 1 ianuarie 2026. Ministrul Muncii spune că nu sunt „înghețate”

16-12-2025 | 14:45
copii
Ministrul Muncii, Florin Manole, afirmă că nu există, până în prezent, nicio decizie în Guvern sau în coaliția de guvernare privind înghețarea alocațiilor pentru copii în 2026.

Mihai Niculescu

Manole sprijină indexarea acestora cu rata inflației, în contextul nivelului ridicat al sărăciei în rândul copiilor din România.

Florin Manole a declarat că susține majorarea alocațiilor pentru copii începând cu 1 ianuarie 2026, prin indexarea acestora cu rata inflației, precizând că nu are cunoștință despre existența unor discuții sau decizii oficiale privind înghețarea acestor drepturi pentru anul viitor.

„Eu nu ştiu să fi avut loc în guvern, în coaliţie, vreo discuţie şi vreo decizie în legătură cu îngheţarea alocaţiei”, a declarat ministrul Muncii, la postul de televiziune Antena 3, citat de news.ro, subliniind că alocațiile ar trebui să fie indexate în raport cu evoluția prețurilor.

Florin Manole a argumentat această poziție prin situația socială dificilă a multor copii din România, afectată direct de inflație și de scumpirile din ultimii ani. „Este un subiect pe care eu îl susţin cu atât mai mult cu cât avem în toate cifrele statistice sărăcie în rândul copiilor din România, un procent extrem de mare, din păcate. Avem tot felul de creşteri de preţuri, inflaţie, asta se simte şi pentru un copil”, a afirmat ministrul.

politie germania
Sute de ”copii fantomă” din România, descoperiți în Germania. Părinții încasau ilegal alocații de la stat

În acest context, ministrul a subliniat rolul esențial al alocațiilor în sprijinirea familiilor vulnerabile, arătând că acestea contribuie direct la susținerea bugetelor celor mai afectate gospodării. „Alocaţiile sunt o măsură importantă pentru sprijinul bugetelor celor mai nevoiaşe dintre familii”, a spus Manole.

În final, ministrul a reiterat că nu vede motive pentru renunțarea la acest tip de sprijin. „Eu nu văd de ce nu am continua să sprijinim acolo”, a conchis Florin Manole.

Dată publicare: 16-12-2025 14:06

Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
România, peste Grecia și Cipru la ajutoarele de stat acordate familiilor, dar mult sub Luxemburg și Danemarca - Eurostat
România se află printre țările care cheltuiesc cel mai puțin cu alocații și sprijin financiar acordat familiilor în anul 2022, conform unui raport recent publicat de Eurostat.  

Sute de ”copii fantomă” din România, descoperiți în Germania. Părinții încasau ilegal alocații de la stat
Autoritățile germane au destructurat o amplă rețea de români și bulgari care încasau alocații de la stat pentru copii care fie nu existau în realitate, fie locuiau în țările lor de origine.  

Cum poți obține venitul minim de incluziune. Cine beneficiază de acest ajutor
Toți beneficiarii de venit minim garantat și de alocații pentru sprijinire familiei, dar și alte categorii de persoane, ori familii fără venituri sau cu venituri reduse, vor beneficia, de anul viitor, de un venit minim de incluziune.  

Persoanele care beneficiază de ajutoare sociale au așteptat în frig ore în șir pentru a primi alimente de bază
Persoanele care beneficiază de alocații pentru susținerea familiei și de venit minim garantat îngheață zilele acestea la cozi.

Copiii lucrătorilor români din Austria vor primi alocații retroactive și indexate, în urma unei decizii CJUE
Alocațiile copiilor românilor din Austria vor fi plătite retroactiv și indexat, la fel ca și în cazul altor rezidenți din această țară. Ministrul austriac Susanne Raab a anunțat marți decizia, iar ministrul român de externe Bogdan Aurescu a salutat-o.

Summit în Finlanda. Nicușor Dan: ”Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace”
Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, iar în cursul serii va pleca în Regatul Unit, unde rămâne până miercuri.

Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, dus la DNA. Este acuzat că a intermediat o mită pentru directorul general RAR
Răzvan Cuc a fost ridicat de DNA din locuința sa de lângă București. El este vizat de suspiciuni de corupție într-o anchetă în care se vorbește despre o șpagă uriașă promisă directorului general al RAR.

Apel istoric al unui general britanic: Trebuie să fim pregătiți să ne moară fiii și fiicele contra Rusiei
Tot mai multe familii din Regatul Unit vor ajunge să „înțeleagă ce înseamnă sacrificiul pentru națiunea noastră”, în timp ce țara încearcă să descurajeze o posibilă confruntare cu Rusia, a declarat șeful armatei britanice.  

