Chinezii foarte bogați își creează „mega-familii” cu peste 100 de copii în SUA. Clădesc „o dinastie de neoprit”

16-12-2025 | 08:20
americani pe strada
Miliardarii chinezi folosesc mame surogat americane pentru a crea „mega-familii” cu peste 100 de copii.

Oamenii de afaceri bogați au folosit în mod eficient legile laxe ale SUA privind maternitatea surogat pentru a crea programe de reproducere cu intenția de a crea o „dinastie familială de neoprit”, a raportat The Wall Street Journal.

Cel puțin unul dintre ei a fost inspirat de Elon Musk, miliardarul Tesla care se pare că se referă la cei 14 copii ai săi ca la „legiunea” sa pentru a combate scăderea natalității.

Legile SUA permit programe de reproducere fără precedent

SUA a devenit un punct fierbinte pentru „turismul de naștere”, deoarece maternitatea surogat este ilegală în China, ceea ce înseamnă că unii cheltuiesc până la 200.000 de dolari (150.000 de lire sterline) pe copil pentru un proces care implică transportul materialului genetic în străinătate.

Xu Bo, un miliardar chinez, care și-a făcut averea producând jocuri video fantastice și se autointitulează „primul tată al Chinei”, are „puțin peste 100” de copii, potrivit companiei sale.

În 2023, un judecător i-a refuzat drepturile părintești asupra a patru copii nenăscuți, când instanța a aflat că a conceput sau era pe cale să conceapă cel puțin încă opt copii, toți prin intermediul mamelor surogat.

Justiția americană limitează cazurile extreme

În fața instanței, Xu a declarat că speră să aibă 20 de copii născuți în SUA de mame surogat, care să îi preia într-o zi afacerea. El ar fi spus că dorea băieți, deoarece îi considera superiori fetelor.

Un reprezentant al companiei lui Xu, Duoyi Network, a declarat pentru ziar că mare parte din relatare era neadevărată.

Conturile de social media legate de Xu au afirmat în trecut că „a avea mai mulți copii poate rezolva toate problemele” și au fantasmat despre copiii lui căsătorindu-se cu copiii lui Elon Musk.

Un cont a afirmat că el a contestat cu succes hotărârea judecătorească din 2023 din Los Angeles, pe care a atribuit-o „sabotajului feministelor și hotărârilor răuvoitoare ale unei judecătoare”. Nu există nicio înregistrare publică în acest sens.

Copiii născuți în SUA sunt considerați cetățeni americani în temeiul celui de-al 14-lea amendament, deși Donald Trump, președintele SUA, încearcă să desființeze „cetățenia prin naștere” printr-o contestație la Curtea Supremă.

Cetățenia prin naștere atrage miliardari străini

Wang Huiwu, un bogat om de afaceri chinez, ar fi angajat modele americane și alte femei ca donatoare de ovule pentru a avea 10 fete.

Intenția sa este să le mărite cu bărbați puternici, potrivit unor persoane apropiate companiei sale de educație.

Nathan Zhang, fondatorul IVF USA, o rețea de clinici de fertilitate din SUA și Mexic, a declarat că unii dintre clienții săi chinezi „nebun de bogați” doreau sute de copii născuți în America.

„Elon Musk devine acum un model de urmat”, a spus el, afirmând că unii clienți erau hotărâți să „clădească o dinastie familiarlă de neoprit”.

Zhang a spus că a refuzat un om de afaceri care dorea să aibă peste 200 de copii odată prin intermediul mamelor surogat. Când a fost întrebat cum intenționa să îi crească, clientul a rămas „fără cuvinte”.

Beijingul avertizează asupra unei crize etice globale

Proprietarul unei agenții din California a spus că a ajutat la îndeplinirea unei comenzi pentru un părinte chinez care dorea 100 de copii în ultimii ani.

Un avocat specializat în maternitate surogat din Los Angeles a spus că l-a ajutat pe clientul său miliardar chinez să aibă 20 de copii în ultimii ani.

Liu Pengyu, purtătorul de cuvânt al Ambasadei Chinei în SUA, a spus că Beijingul consideră că maternitatea surogat poate duce la o „criză etică familială și socială gravă”.

Sursa: The Telegraph

Dată publicare: 16-12-2025 08:06

