Deocamdată, autoritățile caută bani pentru această procedură.

Cele două transporturi ilegale de porci au fost descoperite de polițiștii din Nădlac pe un drum secundar din apropierea unui punct de frontieră.

34 de porci au fost aduși fără documente

Animalele, 34 în total, au fost aduse din Ungaria și nu aveau documente de transport. Cum la noi există focare de pestă porcină, transporturile au fost imediat confiscate.

Șoferii celor două camionete, înmatriculate în Sibiu și Teleorman, au refuzat să spună cine este destinatarul.

Reporter: „Unde mergeați cu animalele?”

Șofer: „La bunici.”

Reporter: „Aveți acte pe ele?”

Șofer: „Sigur.”

Reporter: „De ce ați fost opriți? Supraviețuiesc animalele astea?”

Șofer: „Supraviețuiesc, doamnă.”

Sacrificarea porcilor costă 40.000 de lei

Pentru că nu au acte care să dovedească faptul că sunt sănătoase, animalele vor fi sacrificate, iar leșurile arse. Operațiunea costă aproximativ 40.000 de lei și, potrivit legii, suma ar trebui plătită de transportator. Cum lipsesc documentele, acest lucru devine aproape imposibil.

Mircea Onea, primarul orașului Nădlac: „Sper că nu vom fi cei care vom suporta aceste cheltuieli.”

Reporter: „Dar care este îngrijorarea dumneavoastră că aceste animale au intrat în localitate, vă gândiți la pestă?”

Mircea Onea: „Nu neapărat, însă orice animal viu care intră fără documente sanitare poate intra sub acest pericol, putem spune.”

Autoritățile caută bani pentru sacrificarea animalelor

Direcția Sanitar-Veterinară Arad caută soluții pentru a găsi banii necesari sacrificării animalelor.

Francisc Komuves, director intermediar DSV Arad: „Nu avem în momentul de față certitudinea existenței unei boli, dar, fiind identificați în trafic, acolo au putut fi duși până la găsirea unei soluții. Nu există neapărat pericol, nu am introdus animalele în altă gospodărie, încercăm să găsim o soluție cât mai rapidă să îndepărtăm animalele din acea locație.”

Pe lângă confiscarea mijloacelor de transport, șoferii vor fi amendați cu câte zece mii de lei, fiecare.