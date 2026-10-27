Potrivit medicilor, rudele pacientului au început să se certe cu personalul medical, imediat după ce au fost anunțate de decesul rudei, un bărbat de 50 de ani, cu un diagnostic oncologic.

Cei din conducerea spitalului ne-au transmis că pacientul se afla într-o stare gravă de mai multe zile și a murit pe 19 octombrie, în spital.

Aparținătorii nu ar fi ținut cont de explicații și ar fi intrat în secția de Terapie Intensivă, amenințându-l cu moartea pe medicul care s-a ocupat de bolnav.

Mulți dintre angajații care se aflau pe holuri s-au baricadat de teamă, într-un salon, și au sunat la 112 după ajutor. Inițial, patru persoane au fost reținute - doi bărbați, de 24 și 38 de ani, și două femei, de 28 și 51 de ani.

Doctorița de gardă din secția de Terapie Intensivă a primit imediat un ordin de protecție provizoriu împotriva celor patru. Medicul în vârstă de 35 de ani a cerut și prelungirea ordinului de protecție în instanță, de teamă să nu fie din nou ținta familiei respective.

Potrivit polițiștilor, în acest caz a fost deschis un dosar penal pentru amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice. Acum, cei patru suspecți sunt cercetați în libertate.