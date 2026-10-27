„Imaginile ne prezintă parcă un contrast între liniile futuriste și mecanica autentică a epocii trecute, în care cilindreea și sunetul motorului contau cel mai mult decât sistemele moderne de siguranță”, a transmis RAR pe pagina de Facebook.

Silueta lui C3, una aproape lichidă, nu semăna cu ceea ce exista în mod obișnuit pe șoselele de peste Ocean în anii '70. Acest exemplar este fabricat în 1979, are motorul V8 L82 cu transmisie manuală și aproximativ 215 CP. Proprietarul actual susține că a cumpărat-o din Chicago.