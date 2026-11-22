Cel care se afla la volan nu avea permis de conducere, spun polițiștii. Accidentul s-a produs între localitățile Mișca și Vânători din județul Arad. Impactul a fost deosebit de puternic. Mașina pur și simplu s-a încolăcit în jurul copacului, iar bucăți din ea s-au împrăștiat peste tot.

Claudia Iuga, IPJ Arad: „Coliziune cu un copac, în urma impactului atât conducatorul autoturismului, cât și pasagerul, un bărbat de 38 de ani, au decedat”.

Polițiștii au aflat apoi că bărbatul de la volan, în vârstă de 33 de ani, nu avea permis de conducere.

„În viața mea nu am văzut așa ceva”

O tânără de 17 ani, care fusese pe bancheta din spate a mașinii, a fost proiectată în impact, în afara autoturismului. A scăpat cu viață, dar a suferit răni severe și este internată în spital. După prânz, la locul accidentului s-au strâns mai mulți localnici, unii dintre ei, rude ale celor decedați.

Bărbat: „În viața mea nu am văzut așa ceva, a fost nepotul meu. A suna prietena lui ți a venit după ea”.

Ioan Alb, viceprimar comuna Mișca: „Accident de o asemenea anvergură nu am mai avut”.

Polițiștii anchetează accidentul.