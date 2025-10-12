Șeful Armatei: Toți românii, bărbați și femei, ar trebui să știe să tragă cu arma. Suntem pregătiți să-i instruim

Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, consideră că toți românii, fie ei bărbați sau femei, ar trebui să știe să tragă cu arma. MApN va începe din 2026 programe speciale de instruire în acest sens.

Toți românii, bărbați și femei, ar trebui să știe să tragă cu arma, este de părere generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române, potrivit Antena 3 CNN. Iar Armata va introduce din 2026 programe speciale de instruire în acest sens.

”Mi-aș dori să avem un sistem ca în Israel sau Elveția, unde fiecare cetățean, indiferent de sex, origine socială sau religie, știe să tragă cu arma și are cunoștințe minime pentru a-și apăra familia”, a declarat generalul Gheorghiță Vlad.

Generalul a mai spus că Armata are capacitatea și va începe chiar din 2026 programe de instruire pentru românii care vor să învețe să tragă cu arma.

”Avem această capacitate și putem începe chiar de anul viitor, în funcție de fondurile alocate. Putem derula programe de instruire și pregătire pentru toți cetățenii, fie bărbați, fie femei”, a precizat șeful Armatei Române.

Armata nu devine obligatorie în România: ”Nu în momentul de față. Nici pe departe”

Cu toate acestea, România nu ia în calcul deocamdată introducerea serviciului militar obligatoriu.

”Nu în momentul de față. Nici pe departe. Proiectul legii privind pregătirea populației pentru apărare introduce un nou concept: serviciul militar în termen voluntar. Tinerii ar putea veni timp de patru luni pentru o pregătire militară de bază, ar primi soldă pe perioada instruirii și, la final, un beneficiu echivalent cu trei salarii medii brute pe economie”, a declarat generalul Gheorghiță Vlad.

