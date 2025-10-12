Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, spune că ar trebui să avem în casă provizii: ”Nenorocirile ne prind nepregătiți”

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, afirmă că fiecare familie ar trebui să dețină în casă provizii, explicând faptul că multe alte state au programe care pregătesc populația să reacționeze în situații de criză.

El subliniază că acest îndemn nu e un motiv de panică, ci o măsură preventivă. „Toate nenorocirile ne prind mereu nepregătiți”, a spus generalul într-un interviu difuzat sâmbătă seară la Antena 3 CNN.

”Cred că fiecare familie ar trebui să se gândească la asta. Chestiuni simple - o lanternă cu baterii în sertar, provizii în caz de pană de curent - fac parte din pregătirea pentru siguranța națională, fie că vorbim de cutremur sau inundații. Uitați-vă la ce se întâmplă în Constanța: toate nenorocirile ne prind mereu nepregătiți. Sunt multe state care au programe pentru pregătirea populației - Danemarca, Finlanda, de exemplu, au ghiduri puse la dispoziția oamenilor pentru a ști cum să reacționeze în situații de criză. În România, dacă șeful apărării ar spune brusc 'de mâine trebuie să aveți asta și asta', s-ar crea panică. În schimb, dacă Inspectoratul pentru Situații de Urgență publică un ghid pe site, aproape nimeni nu-l citește. De aceea cred că trebuie să facem mai multă educație. Să mergem în școli, licee, universități și să pregătim tinerii pentru viitor. Educația și securitatea încep în familie. Afganii au un proverb frumos: dacă vrei o familie educată, trimite un bărbat la școală; dacă vrei o națiune educată, trimite o femeie la școală”, a declarat generalul Gheorghiță Vlad.

De asemenea, șeful Armatei susține că toţi cetăţenii României ar trebui să aibă cunoştinţe de folosire a armelor.

„Mi-aș dori să avem un sistem ca în Israel sau Elveția, unde fiecare cetățean, indiferent de sex, origine socială sau religie, știe să tragă cu arma și are cunoștințe minime pentru a-și apăra familia”, a declarat generalul Vlad.

”România are deja o politică deschisă față de integrarea femeilor în armată - peste 20% dintre cadrele active sunt femei. Avem una dintre cele mai democratice politici din regiune în acest sens, fără discriminări bazate pe sex. Același lucru trebuie promovat și în societate. Din punct de vedere legal, pregătirea militară poate începe de la 18 ani”, a mai spus el.

