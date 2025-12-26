Tragedie de Crăciun. Momentul în care un bărbat a murit după ce a intrat cu motocicleta într-un stâlp, în Iași | VIDEO

26-12-2025 | 09:07
Tragedie în ziua de Crăciun pe o șosea din județul Iași. Un bărbat de 31 de ani a murit după ce a condus imprudent o motocicletă. Accidentul a fost surprins de camera de bord a unei mașini aflate în trafic.

Mariana Apostoaie

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Înregistrarea arată momentul în care motociclistul depășește o mașină, în curbă, cu un picior în aer. Apoi pierde controlul direcției, iese de pe șosea și se izbește de un stâlp de pe marginea drumului.

În momentul tragediei, bărbatul era însoțit de un alt motociclist. Deși omul făcea off-road de mai mulți ani în pădurile din județ, polițiștii au descoperit că acesta nu avea permis pentru motor, iar vehiculul nu era înmatriculat.

În plus, chiar cu câteva momente înainte de accident, aceeași cameră de bord a surprins o primă căzătură a victimei.

Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, craciun, motociclist mort,

