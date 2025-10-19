Românii sunt printre campionii UE la risipa alimentară. Comisia ne învață cum putem folosi alimentele rămase și a doua zi

România rămâne în topul țărilor din Uniunea Europeană care risipesc cel mai mult mâncarea. Un munte de deșeuri alimentare rămâne în urma noastră, arată datele Eurostat, peste trei milioane de tone anual.

Asta înseamnă că risipim mai mult decât Spania, țară cu o populație dublă.

Cuplu pensionari: „Mănânc, cum să arunc, mâncarea nu se aruncă, e păcat la Dumnezeu”. (...)

„Nici porțiile nu le pun foarte mari” (...)

„Pune porțiile ca la chiori”.

Cumpărători: „Avem carne acasă, avem de toate, facem cât trebuie.”

„Nu am mai aruncat mâncare de multă vreme, sunt mult mai atentă la ce cumpăr şi mai selectivă, caut calitatea”

Nu toată lumea procedează la fel.

„În general, cam 30% din mâncarea pe care o cumpărăm o aruncăm, sau pe care o facem în casa. Preferăm să facem mereu mâncare proaspătă, şi dacă rămâne de la o zi la alta sau la două zile nu o mai mâncăm”, spune altcineva.

Corespondent PROTV: „Toată deșeurile alimentare aruncate de români într-un an ar putea forma un munte uriaș de 3,4 milioane de tone. Estimările Eurostat arată că atât a produs țara noastră, în 2023, adică mai mult decât Spania, țară cu o populație mai mult decât dublă. Iar Țările de Jos, cu o populație similară, au generat 2 milioane de tone. România apare astfel în topul primelor cinci state din Uniunea Europeană ca risipă alimentară, fruntașe fiind Germania și Franța.”

În 2023, în medie, o persoană din Uniunea Europeană a risipit 130 de kilograme, cu două kilograme mai puțin față de 2022.

Asta înseamnă că suntem peste media europeană, cu 180 de kilograme, cantitate care reprezintă atât deșeurile menajere, cât și cele provenite de pe lanțul de aprovizionare - de la restaurante, până la magazine.

Pentru a reduce risipa, Comisia Europeană are și câteva recomandări. Dacă suntem acasă, să planificăm mesele și să folosim ce ne-a rămas de la o masă a doua zi, în mod creativ. De pildă, resturile de legume și carne de la felul doi pot fi înglobate într-o omletă delicioasă. Congelați tot ce puteți și depozitați alimentele în mod corespunzător. Și nu uitați să mergeți la cumpărături cu o listă bine stabilită, după ce ați văzut deja ce aveți în frigider și cămară.

