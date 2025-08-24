Hotelurile all-inclusive din Turcia, pe cale de dispariție. În România, numărul lor a crescut rapid

Stiri Diverse
24-08-2025 | 19:49
×
Codul embed a fost copiat

Turcia, o destinație preferată de români pentru vacanțele în regim all-inclusive, ar putea renunța la aceste pachete și la mesele nelimitate. Vor fi înlocuite cu meniuri à la carte pentru a fi redusă risipa alimentară uriașă.

autor
Ana Maria Barbu,  Ina Popescu

La noi, pe litoral, se întâmplă exact invers. Doar anul acesta au apărut 10 hoteluri all-inclusive noi. La majoritatea, mâncarea reprezintă în jur de 30% din costul total al sejurului.

În hotelurile din Turcia, devenite un etalon pentru vacanțele în regim all-inclusive, mâncarea ar putea fi servită doar à la carte. Propunerea urmează să fie dezbătută în parlament. Există însă nemulțumiri.

Ana Maria Sahin, director vânzări, resorturi all-inclusive, Turcia: „Personal nu cred să se renunțe la acest sistem all-inclusive complet, pentru că Turcia prin asta este faimoasă în lume, se va reflecta evident și în prețul cazării.”

Și la noi, mai ales pe litoral, crește de la an la an numărul hotelurilor all-inclusive. Dacă în sezonul trecut număram 45 de unități cu servicii complete, acum sunt 55.

Citește și
Peste 250 de persoane, evacuate după un nou incendiu în provincia Çanakkale din Turcia
Peste 250 de persoane, evacuate după un nou incendiu în provincia Çanakkale din Turcia

Cristian Bărhălescu, președinte ANAT Sud-Est:Este convenabil ca nu mai scot niciun ban din buzunar din momentul în care ajung în destinație.”

În bucătăriile hotelurilor all-inclusive, se pregătesc în fiecare zi zeci de feluri de mâncare în cantități uriașe; uneori vorbim de peste o tonă de preparate. Tot zilnic însă, sute de kilograme ajung de pe mesele turiștilor direct la gunoi.

Iulian Tenie, managerul unui hotel: „Putem spune că depășim 100 de kilograme pe zi de mâncare care se aruncă.”

Bucătarii sunt de părere că risipa alimentară poate fi combătută.

Laura Mihalache, chef bucătar: „Spre exemplu, avem 100 de oameni care pot să ia mic dejun odată, calculăm 10–15 grame din fiecare produs și apoi, în funcție de consum și de dorințe, se face refill.”

Și la nivel mondial, marile lanțuri hoteliere încearcă să reducă risipa de la micul dejun de tip bufet și servesc mâncare mai puțină, în farfurii mai mici. În 2024, 1 miliard de tone de alimente au fost irosite la nivel global, 28% provenind din serviciile de catering.

La noi în țară, se sfârșesc anual la tomberon 2,5 milioane de tone de alimente, cam 150 de kilograme de persoană.

Sursa: Pro TV

Etichete: Turcia, hotel, all inclusive,

Dată publicare: 24-08-2025 19:48

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Turcia și SUA discută măsuri pentru oprirea războiului din Ucraina. Situația din Gaza și Siria, pe agenda lor
Stiri externe
Turcia și SUA discută măsuri pentru oprirea războiului din Ucraina. Situația din Gaza și Siria, pe agenda lor

Ministrul de externe turc Hakan Fidan şi secretarul de stat american Marco Rubio au discutat marţi telefonic despre măsuri potenţiale pentru a se pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, a anunţat o sursă diplomatică turcă.

Peste 250 de persoane, evacuate după un nou incendiu în provincia Çanakkale din Turcia
Stiri externe
Peste 250 de persoane, evacuate după un nou incendiu în provincia Çanakkale din Turcia

Peste 250 de persoane au fost evacuate în noaptea de sâmbătă spre duminică în provincia turistică Çanakkale din nord-vestul Turciei în urma unui nou incendiu, conform informaţiilor furnizate de autorităţi, transmite duminică AFP.

Turcia vrea să renunțe la „all-inclusive”. Cu ce ar putea înlocui sistemul apreciat de turiști
Stiri externe
Turcia vrea să renunțe la „all-inclusive”. Cu ce ar putea înlocui sistemul apreciat de turiști

Guvernul Turciei a inițiat mai multe măsuri pentru reducerea risipei alimentare la micul-dejun tip bufet sau mixt. Noile reglementări elimină cerința unui minim de persoane pentru servirea mesei.

Recomandări
România atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini
Stiri Sociale
România atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini

Muncitorii din Asia au început să preia sarcini tot mai complexe. Dacă înainte făceau doar muncă necalificată, acum sunt sudori, electricieni, instalatori, operatori de mașini și chiar ingineri în construcții.

Val de frig la final de august. Temperaturile sunt sub media perioadei și pot ajunge chiar și la zero grade în unele zone
Vremea
Val de frig la final de august. Temperaturile sunt sub media perioadei și pot ajunge chiar și la zero grade în unele zone

România traversează un val de răcire, accentuată neobișnuit pentru ultima săptămână, din august. Temperaturile scad duminică seară sub valorile normale, iar în nord și centru minimele pot ajunge, chiar la pragul de îngheț.

Mărturia supraviețuitorului accidentului din Munții Iezer. Ce au făcut cei cinci tineri înainte de prăbușirea în râpă | FOTO
Stiri actuale
Mărturia supraviețuitorului accidentului din Munții Iezer. Ce au făcut cei cinci tineri înainte de prăbușirea în râpă | FOTO

Doi dintre cei patru tineri care și-au pierdut viața în Munții Iezer din Argeș erau logodiți. S-au rostogolit cu mașina pe teren accidentat și au fost găsiți după mai bine de 9 ore.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 24 August 2025

02:20:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12