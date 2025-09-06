Soluția unui brutar australian pentru a folosi ingredientele „defecte”: „Tot ce facem e pentru a reduce risipa alimentară”

Un brutar din Australia încearcă să schimbe mentalitatea legată de risipa alimentară și modul în care gătesc cei din jurul său.

În parteneriat cu fermieri și producători locali, el transformă fructele și legumele cu defecte, sau considerate de calitate inferioară, în produse de panificație. Demonstrează astfel că și ingredientele imperfecte își au locul în bucătărie.

Într-un orășel din sud-vestul Australiei, acest brutar a construit un model de afacere care combină sustenabilitatea cu economia: produse de panificație și patiserie realizate din fructe și legume considerate „necorespunzătoare”, pentru a fi vândute în magazine.

Wilhelm Grothum, brutar: „Este vorba despre reducerea risipei alimentare așa că, indiferent ce vedeți pe raft... condimente dulci sau sărate, pâine, produse de patiserie, toate au în componență un ingredient care altfel ar fi fost aruncat”.

Tânărul nu este doar pasionat de brutărie, ci și de ideea de a-i învăța pe consumatori cât de important este să folosească fiecare parte a unui ingredient, indiferent de cum arată.

Wilhelm Grothum, brutar: „Nu aruncăm nici tulpinile, pentru că tot ce facem e pentru a reduce risipa alimentară. Le folosesc în alt mod”.

Producătorii locali, interesați de inițiativa brutarului

Misiunea lui de a salva alimentele de la risipă este un efort de echipă. Australianul colaborează cu producători locali, care rămân adesea cu recolte greu de vândut.

Fermierii din regiune se confruntă cu standarde stricte, impuse de retaileri și consumatori, ceea ce lasă cantități semnificative de recoltă fără piață de desfacere. Asta nu înseamnă doar risipă de hrană, ci și o pierdere economică pentru producători.

Mitchell East, fermier: „E nevoie de o abordare pe mai multe planuri, mai sunt încă multe oportunități în acest domeniu și cred că mai mulți oameni ca Will vor apărea”.

În Australia, se estimează că 7,6 milioane de tone de alimente ajung anual la gunoi, deși aproximativ 70 la sută ar fi putut fi consumate. În plus, fiecare gospodărie irosește, în medie, alimente în valoare de 2.500 de dolari australieni pe an.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













