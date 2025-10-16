România, în topul risipei alimentare din UE. 3,4 milioane de tone de mâncare aruncate într-un singur an

16-10-2025 | 12:42
Risipa Alimente

În 2023, fiecare cetățean al Uniunii Europene a irosit, în medie, aproximativ 130 de kilograme de alimente, potrivit datelor Eurostat.

Ioana Andreescu

Deşeurile menajere au reprezentat mai mult de jumătate din totalul deşeurilor alimentare (53%), echivalentul a 69 kg pe locuitor.

Restul de 47% au fost deşeuri create de-a lungul lanţului de aprovizionare cu alimente: 19% de fabricarea de produse alimentare şi băuturi (24 kg pe locuitor), 11% de restaurante şi servicii alimentare (14 kg pe locuitor), 10% în producţia primară (12 kg pe locuitor) şi 8% în comerţul cu amănuntul şi alte tipuri de distribuţie de alimente (10 kg pe locuitor).

În rândul statelor membre UE, cele mai mari cantităţi de deşeuri alimentare au fost generate în: Germania (10,9 milioane de tone), Franţa (9,7 milioane de tone), Italia (8,1 milioane de tone), Polonia (4,6 milioane de tone) şi România (3,4 milioane de tone).

Datele Eurostat arată că România produce mai multe deşeuri alimentare decât Spania (3,1 milioane de tone) sau Ţările de Jos (2,08 milioane de tone).

Sursa: Agerpres

