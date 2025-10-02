Protest la combinatul siderurgic din Galați. Peste 200 de angajați nemulțumiți de întârzierea salariilor. „Se duce de râpă”

Stiri Sociale
02-10-2025 | 07:57
Protest la combinatul siderurgic din Galați

Peste 200 de angajați ai combinatului siderurgic din Galați au protestat ieri, revoltați că le-au întârziat salariile și nu au primit nici bonurile de masă.

autor
Dan Cucu

Îi nemulțumește și planul conducerii de a suspenda contractele de muncă pentru o lună, timp în care ar primi doar 75% din venit.

Protestul a început la poarta principală a combinatului, unde muncitorii au scandat împotriva conducerii, dar și a liderilor sindicali care, spun ei, nu li s-au alăturat.

Protestatarii au vrut să discute și cu cei din conducerea combinatului. La poartă au fost intampinati de paznic.

Potrivit unor surse, muncitorilor li s-a transmis că situația este critică și doar statul mai poate salva uzina.

Bărbat: „Combinatul se cam duce de râpă și e posibil ca în viitor să pierdem locurile de muncă.”

Reporter: „Cam ce restanțe sunt?”

Bărbat: „Ar fi bonurile pe 2 luni, plus lichidarea pe luna august. Acum urmează să primim șomajul.”

Bărbat: „Se aude că or să pornească dar... Că nu aveau zinc, acum am înțeles că s-a adus zinc, vopsea, dar... în luna octombrie se aude că o să fim în șomaj tehnic.”

Bărbat: „Este o întrerupere de contract de o lună, presupune întreruperea contractului pe o periadă determinată și o indemnizație de 75% din salariu. Și aia primită-n 2 tranșe.”

Bărbat: „Cred că dacă-l cumpără cineva ar fi o speranță, dar să nu-l dea la fier vechi. Ținându-ne așa o să ducă lipsă și de muncitori. Că muncitorii or să plece. Datoriile și facturile ne bat la ușă.”

Administratorul judiciar Remus Borza spune că sunt discuții cu investitori din țară și din străinătate pentru salvarea combinatului. Printre opțiuni - preluare de către omul de afaceri Dorinel Umbrărescu sau încheierea unor contracte cu firme din Germania, Italia și Spania. 

Sursa: Pro TV

Etichete: protest, galati, angajati,

Dată publicare: 02-10-2025 07:54

