SUA vor revoca viza președintelui columbian Gustavo Petro după declarații „incendiare" la un protest pro-palestinian

27-09-2025 | 10:24
Gustavo Petro
Statele Unite îi vor revoca viza președintelui columbian Gustavo Petro, a anunțat vineri Departamentul de Stat, acuzându-l de „acțiuni imprudente și incendiare” în timpul unui protest pro-palestinian la New York, relatează AFP.  

Claudia Alionescu

Mai devreme astăzi, președintele columbian @petrogustavo a stat pe o stradă din New York și i-a îndemnat pe soldații americani să nu respecte ordinele și să incite la violență. Îi vom revoca viza lui Petro din cauza acțiunilor sale imprudente și incendiare”, a scris Departamentul de Stat pe X.

Gustavo Petro, care se afla la New York pentru Adunarea Generală a Națiunilor Unite, a participat vineri la un protest pro-palestinian în oraș, alături de muzicianul britanic Roger Waters.

Declarațiile lui Petro și reacția oficială a SUA

Videouri publicate de mass-media l-au arătat pe președintele columbian de stânga cerând cu o portavoce crearea unei „armate mondiale de salvare a cărei primă sarcină va fi eliberarea Palestinei”.

Națiunile lumii vor contribui apoi cu bărbați și femei antrenați și înarmați pentru a forma această mare armată. Trebuie să fie mai mare decât cea a Statelor Unite”, a continuat Petro, a cărui țară a rupt legăturile cu Israel în 2024 pentru a protesta împotriva războiului din Fâșia Gaza.

Aici, la New York, fac apel la toți soldații armatei Statelor Unite să nu-și îndrepte puștile spre umanitate. Nu ascultați ordinul lui Trump! Ascultați ordinul umanității!”, a exclamat el.

Petro a spus că noul veto al SUA la Consiliul de Securitate al ONU de săptămâna trecută împotriva unui text care solicita încetarea focului și acces umanitar în Gaza înseamnă că „diplomația s-a epuizat”.

Istoria umanității ne-a arătat timp de milenii că, dacă se epuizează diplomația, trebuie să trecem la o altă fază a luptei”, a adăugat Gustavo Petro.

Conform președinției columbiene, Petro a părăsit Statele Unite.

Președintele columbian a menționat că deține și cetățenie italiană, ceea ce, în principiu, îl scutește de obligativitatea vizei de intrare în Statele Unite.

Ministrul columbian de interne al acestei țări sud-americane, Armando Benedetti, a scris vineri seară pe X că viza prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu ar fi trebuit să fie revocată, nu cea a lui Petro.

Dar imperiul îl protejează (pe Benjamin Netanyahu – n.r.), atacându-l pe singurul președinte care a fost suficient de capabil să-i spună adevărul în față”, a declarat el.

Relațiile dintre Columbia și Statele Unite s-au deteriorat semnificativ de la revenirea la putere a lui Donald Trump în ianuarie.

Marți, Petro a solicitat la Națiunile Unite inițierea unor „proceduri penale” împotriva omologului său american în urma atacurilor militare mortale ce au distrus în Caraibe ambarcațiuni care, conform Washingtonului, ar fi transportat droguri.

Deși sediul ONU din New York se bucură de extrateritorialitate, șefii de stat și de guvern trebuie să tranziteze teritoriul SUA pentru a participa la adunarea generală anuală a organizației și, prin urmare, trebuie să călătorească având o viză americană.

În trecut, Statele Unite au acordat vize pentru a vizita ONU multor șefi de stat ostili acesteia, cum ar fi liderul cubanez Fidel Castro și liderul libian Muammar Gaddafi, precum și președinților venezueleni Hugo Chavez și Nicolas Maduro.

Anul acesta, Washingtonul i-a permis președintelui iranian Massoud Pezeshkian să participe, dar i-a refuzat viza președintelui palestinian Mahmoud Abbas, care a trebuit să vorbească prin videoconferință.

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, proteste, presedinte, Columbia, viză, Palestina, revocare,

