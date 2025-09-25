„Nu vrem politică în biserică!” Protest la Arhiepiscopia Arad, după numirea fără concurs a unui preot, membru PNL

Zeci de enoriași au protestat joi în fața Arhiepiscopiei Aradului, nemulțumiți de numirea fără concurs a unui preot nou la parohia din cartierul Sânicolaul Mic, iar reprezentanții instituției au refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor.

Oamenii au aflat de câteva săptămâni că urma să aibă loc numirea şi au adunat aproximativ 1.000 de semnături de protest. Enoriaşii spun că au transmis o scrisoare inclusiv Patriarhului Daniel, reclamând că preotul numit fără concurs a activat în politică, iar în prezent este angajat la cabinetul preşedintelui Consiliului Judeţean Arad (PNL).

"Dacă vrea să facă politică, atunci nu are ce căuta în Sfânta Biserică! Să stea pe scaunul lui acolo la PNL sau la Consiliul Judeţean", a strigat o doamnă în timpul protestului de la Arhiepiscopie.

"Nu vrem politică în biserica noastră şi nici preot fără concurs. Sunt aici oameni care au donat pământ când s-a construit biserica, au muncit când a luat foc şi am avut 30 de ani de linişte în comunitatea noastră cu preotul care a fost duhovnicul nostru. Noi vrem doar fără politică. Conform regulilor Bisericii Ortodoxe, în parohiile urbane posturile vacante se ocupă prin concurs, nu prin intervenţii politice", a spus un bărbat.

Alţi manifestanţi au precizat că nu au cerut ca vechiul preot să rămână, ci "doar să fie un concurs corect şi transparent".

"Preotul uns politic are 31 de ani, nici nu are vechimea necesară şi nici experienţă", a afirmat un enoriaş.

Oamenii cer Arhiepiscopiei să anuleze decizia de numire directă a preotului, care va intra în vigoare la 1 octombrie. Jurnaliştii prezenţi la faţa locului nu au fost primiţi în Arhiepiscopie pentru a obţine declaraţii.

Reacția preotului contestat de enoriași

Ulterior, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Aradului, Iustin Popovici, a declarat că în urma protestului au existat discuţii interne, dar că deocamdată nu s-a ajuns la o concluzie. În cursul zilei de vineri va avea loc o întâlnire cu membrii Consiliului Parohial Sânicolaul Mic.

Preotul contestat a venit la protest, dar i s-a făcut rău şi a fost dus la spital de către colegi. Înainte, însă, le-a declarat jurnaliştilor că politica nu l-a ajutat în activitatea profesională.

"Nu pot să ascund trecutul meu în partea politică, am fost la organizaţia de tineret, mi-am dat demisia în anul 2018 din partid, atunci când am ales calea Bisericii. Am rămas la Consiliul Judeţean pe partea de administrativ, nu am mai făcut politică, se poate urmări toată activitatea mea publică din ultimii ani, dacă eu am făcut politică sau nu", a spus preotul Bogdan Noghiu.

El a adăugat că a copilărit în cartierul în care a fost numit preot şi că mulţi dintre cei care au semnat protestul "nu au ştiut ce semnează".

"Nu ştiu să vă spun dacă 1.000 de oameni sunt împotriva mea sau nu. (...) Daţi-mi voie să cred că nu sunt contestat de majoritatea enoriaşilor", a declarat Bogdan Noghiu.

Enoriaşii au încheiat protestul fără incidente, dar au ameninţat că îi vor "închide uşa în nas" noului preot dacă nu va fi stabilit prin concurs.

