Igor Dodon: „Mâine, la ora 12:00, ne vom întâlni cu toţii în faţa clădirii Parlamentului, pentru un protest paşnic”

Stiri externe
28-09-2025 | 21:56
Igor Dodon
Agerpres

Igor Dodon a anunțat un protest pașnic luni, la Parlament, și a cerut forțelor de ordine să nu urmeze „ordinee dictatoriale”.

autor
Ioana Andreescu

Igor Dodon anunţă într-un mesaj pe facebook în limba engleză că ”mâine se va lua o decizie cu privire la acţiunile viitoare”.

„De asemenea, mâine, la ora 12:00, ne vom întâlni cu toţii în faţa clădirii Parlamentului pentru un protest paşnic în apărarea alegerii populare. Facem apel la toate comunităţile, la toate forţele politice - indiferent de orientarea lor ideologică, şi la toţi liderii de opinie publică - să cheme la unitate. Facem apel la consolidare împotriva ameninţării generale la adresa democraţiei, a cetăţenilor şi a statului – dictatura PAS. Plecăm fără simboluri de partid, doar cu steagul statului, pentru a proteja democraţia şi vocea poporului”, scrie Dodon în mesaj.

El transmite un mesaj pentru reprezentanţii instituţiilor statului şi ai forţelor de ordine.

„Înţelegem că panica puterii este mare şi că sunteţi supuşi unei presiuni semnificative. Ştim că, printre altele, vi se poate cere să acţionaţi contrar Constituţiei. Cu toate acestea, vă rugăm să vă amintiţi: voi serviţi ţara şi poporul său, nu forţele politice temporare. Puterea se schimbă, iar cea actuală s-a epuizat deja, pleacă. Daţi dovadă de demnitate şi responsabilitate. Nu vă supuneţi ordinelor dictatoriale ale unei puteri politice cuprinse de panică şi agonie. Poporul este stăpânul ţării şi astăzi şi-a exprimat clar voinţa. Nu vă opuneţi alegerii poporului. Fiţi conştienţi de consecinţe. În trecutul recent, alţi decidenţi au plătit scump pentru acţiuni chiar mai puţin grave decât cele care vi se cer astăzi. Nu trădaţi democraţia, Constituţia şi Patria de dragul unei puteri agresive şi speriate. Crimele împotriva poporului nu au rămas niciodată nepedepsite. Staţi de partea poporului”, a mai spus Dodon.

El i-a îndemnat pe moldoveni să vină la protest.

„Încă o dată, dragi cetăţeni, dragi moldoveni, ne vedem mâine la ora 12:00 la Parlament. Astăzi am votat pentru schimbare. Iar mâine o vom proteja. Acum facem apel la pace. De asemenea, cerem autorităţilor să fie responsabile. Nu vom tolera revolte în masă. Dar nici voi nu încercaţi să provocaţi poporul. Alegerile s-au încheiat. Poporul a votat. Iar această alegere trebuie respectată”, spune Igor Dodon în mesaj.

Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: 4 morți și peste 70 de răniți. Zelenski acuză Moscova de „terorism deliberat”

Sursa: News.ro

Etichete: protest, igor dodon, Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 28-09-2025 21:56

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Igor Dodon amenință cu proteste și îndeamnă cetățenii să iasă în stradă: „Să fim gata mâine să apărăm victoria”
Stiri externe
Igor Dodon amenință cu proteste și îndeamnă cetățenii să iasă în stradă: „Să fim gata mâine să apărăm victoria”

Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova și copreședinte al Blocului electoral al Stângii, anunță un protest luni, în fața Parlamentului, împotriva unei presupuse intenții a guvernului de a anula alegerile parlamentare.

Alegeri în Republica Moldova. Dodon și-a chemat în stradă susţinătorii pentru a-şi apăra votul, în „ultima bătălie”
Stiri externe
Alegeri în Republica Moldova. Dodon și-a chemat în stradă susţinătorii pentru a-şi apăra votul, în „ultima bătălie”

Fostul președinte moldovean Igor Dodon le cere susținătorilor să iasă în stradă după alegerile din 28 septembrie pentru a-și apăra „victoria”, relatează EFE.

Percheziții de amploare în R. Moldova înainte de alegeri. Igor Dodon acuză, în română dar și în rusă, tentative de intimidare
Stiri externe
Percheziții de amploare în R. Moldova înainte de alegeri. Igor Dodon acuză, în română dar și în rusă, tentative de intimidare

Peste 250 de percheziţii au loc în Republica Moldova, într-o cauză penală ce vizează pregătirea dezordinilor şi destabilizărilor în masă, coordonate din Federaţia Rusă, relatează newsmaker.md.

Recomandări
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT. Au apărut primele rezultate. Prezența la vot, peste 50%
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT. Au apărut primele rezultate. Prezența la vot, peste 50%

Moldovenii au votat astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. În Republica Moldova, urnele s-au deschis la ora 07:00 și s-au închis la ora 21:00.

Cu un război la graniță, doar 3,21% dintre români au acces la adăposturi antiaeriene. ”Te pui lângă zid și te rogi”
Romania, te iubesc!
Cu un război la graniță, doar 3,21% dintre români au acces la adăposturi antiaeriene. ”Te pui lângă zid și te rogi”

După trei ani de război la graniță și zeci de drone rusești care ne-au traversat teritoriul, statul român a început să-și pună o întrebare: cât de bine își poate apăra cetățenii în cazul unui conflict?

Val de alerte cu bombă în timpul alegerilor din Moldova. Autoritățile acuză Rusia de ”asalt asupra procesului electoral”
Stiri externe
Val de alerte cu bombă în timpul alegerilor din Moldova. Autoritățile acuză Rusia de ”asalt asupra procesului electoral”

Mai multe alerte cu bombă au fost lansate duminică, în timpul procesului de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Septembrie 2025

30:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Fără adăpost

42:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 17

43:18

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28