Sindicaliștii din finanțele publice protestează în București. Cer ”redarea demnității și imaginii publice a finanțiștilor”

Sindicatul Naţional Finanţe Publice - SindFISC organizează sâmbătă un protest în faţa sediului Ministerului Finanţelor, pentru a atrage atenţia asupra drepturilor şi demnităţii finanţiştilor şi asupra condiţiilor de muncă din sistem.

Acţiunea vizează promovarea celor 10 revendicări esenţiale - "10 pentru finanţişti", menite să susţină angajaţii, funcţionarea corectă a instituţiilor financiare şi fiscale şi informarea corectă a opiniei publice.

Sindicatul solicită redarea demnităţii şi imaginii publice a finanţiştilor, recunoaşterea specificului activităţii şi definirea domeniului "Finanţe publice" în legea salarizării, adoptarea Statutului finanţistului cu drepturi şi îndatoriri clare, finanţare corectă pentru funcţionarea instituţiilor fără costuri pentru angajaţi, normarea realistă a muncii şi asigurarea personalului necesar.

De asemenea, Sindicatul cere digitalizare accelerată şi eficientă, depolitizarea instituţională şi titularizarea profesioniştilor pe posturi de conducere, consolidarea Şcolii de fiscalitate şi instruire modernă, recompensarea performanţei şi a efortului suplimentar, precum şi un mecanism salarial motivant, adaptat la complexitatea şi riscurile muncii.

SIndicaliștii spun că vor să apere imaginea și demnitatea finanțiștilor

La protest vor participa reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale teritoriale din toate structurile Ministerului Finanţelor, inclusiv Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili şi Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc.

Evenimentul beneficiază şi de sprijinul altor organizaţii sindicale din administraţia publică şi la nivel european.

SindFISC subliniază că prin această iniţiativă urmăreşte nu doar respectarea drepturilor legale şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, ci şi apărarea imaginii şi demnităţii întregului corp profesional al finanţiştilor, esenţial pentru buna funcţionare a statului român.

