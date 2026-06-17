Protest al sindicaliştilor din educaţie. CNSLR-Frăția cere Guvernului retragerea imediată a legii salarizării. FOTO & VIDEO

Potrivit unui comunicat al confederaţiei sindicale, varianta actuală a proiectului reprezintă "o încălcare flagrantă" a legislaţiei în vigoare, o sfidare a angajamentelor asumate anterior în faţa salariaţilor din învăţământ, precum şi o dovadă incontestabilă de dispreţ la adresa întregului sistem naţional de învăţământ.

"După cum se cunoaşte, de a lungul timpului, sistemul educaţional s-a confruntat cu numeroase dificultăţi, de la subfinanţare şi lipsa resurselor, până la niveluri salariale care nu reflectă importanţa şi responsabilitatea acestei profesii. Acţiunile de protest, desfăşurate cu câteva zile înaintea susţinerii examenelor elevilor, tocmai să atragă atenţia asupra gravităţii acestei situaţii, sunt legitime şi necesită un dialog constructiv şi responsabil din partea Guvernului României", se mai arată în comunicat.