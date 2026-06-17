Salariaţii de la Fabrica de Arme Cugir au oprit activitatea, miercuri, protestand faţă de faptul că nu au primit la timp salariile, notează News.ro.

Liderul de sindicat Ioan Neagu a declarat jurnaliştilor de la ziarulunirea.ro că luni salariaţii ar fi trebuit să primească banii, lucru care nu s-a întâmplat, motiv pentru care muncitorii au recurs la protestul spontan. Neagu a precizat că acţiunea nu este coordonată de către sindicat.

Şi la începutul acestei luni angajaţii Fabricii de Arme Cugir au protestat faţă de faptul că nu au obţinut niciun plus salarial în negocierile purtate cu conducerea unităţi privind veniturile lor în acest an.

„Pentru membrii noştri de sindicat, pentru salariaţii fabricii de arme nu am obţinut absolut nimic în plus faţă de ce am avut anul 2025”, a declarat liderul de sindicat Ioan Neagu pe 3 iunie.

Potrivit informaţiilor prezentate de liderii sindicali, printre revendicări se numără majorarea valorii tichetelor de masă, acordarea voucherelor de vacanţă şi o creştere salarială de 6,5%. În lipsa unui acord, activitatea de producţie ar putea fi afectată pe durata protestului.

„Salariul minim pentru noi înseamnă pentru un necalificat (...) o să punem egalitate între cel cu studii superioare şi cel necalificat. Cei care coordonează industria de apărare şi, în general, destinele statului, se întreabă de ce nu vin tinerii în această industrie care ar trebui să fie una de frunte a ţării şi care să asigure portofoliul necesar pentru Armata Română. Or nu o să prindem niciodată, cu salariul minim, tineri care să vrea să muncească în aceste societăţi din industria de apărare”, a adăugat liderul de sindicat.