În fruntea participanţilor s-a aflat europarlamentarul Diana Şoşoacă. Ea a numit Bucharest Pride ”marşul imoralităţii”.

„Urmează un marş al imoralităţii, aşa-zisului LGBTIQ+. Mesajul nostru este că nu îi urâm, dar trebuie să se îndrepte. Avem aici părinţi cărora le mulţumesc din suflet că au venit. Vreau să mulţumesc şi Patriarhiei Române pentru faptul că a dat un comunicat în care a vorbit împotriva marşului LGBT şi am fost rugaţi să nu îi înjurăm pentru că sunt şi ei tot copiii lui Dumnezeu, dar care s-au rătăcit. Aşa că rugăm Sfinţii Părinţi să aibă grijă de această ţară, să aibă grijă de copiii ei şi să încerce să îi aducă pe drumul cel bun”, a declarat Diana Şoşoacă.

Participanţii la ”Marşul Normalităţii” au scandat: ”Noi suntem popor creştin”, ”Ei sunt copiii noştri”, ”Pentru copii”, ”Totul pentru copii” şi aveau pancarte pe care scria: ”Vrem pace nu război”, ”Noi suntem normalitate”, ”Stop parteneriatelor, căsătoriilor, adopţiilor homosexuale”, ”Rugăciunea este viaţă, rugăciunea este lumină, Lumina este Dumnezeu”.

”Marşului Normalităţii” s-a desfăşurat pe traseul Piaţa Victoriei – Piaţa Romană – Universitate – Piaţa Unirii – Dealul Mitropoliei.

Marșul Bucharest Pride are loc astăzi

Marşul Bucharest Pride este programat să aibă loc sâmbătă, 13 iunie, începând cu ora 17:00, pe Calea Victoriei, înspre Bulevardul Naţiunile Unite, urmând ca manifestarea să se încheie cu un concert în Parcul Izvor.

La evenimentul organizat de Asociaţia ACCEPT sunt aşteptaţi, anul acesta, peste 30.000 de participanţi - persoane LGBTQIA+ şi cetăţeni care cred în valori precum iubirea, egalitatea şi dreptul la demnitate.

„În 2026 ieşim în stradă pentru a cere protecţie şi recunoaştere legală acordate în mod egal tuturor familiilor, inclusiv celor formate din persoane de acelaşi sex, prin căsătorie şi parteneriat civil, precum şi proceduri simple de recunoaştere legală a genului pentru persoanele transgender. Cerem acces la servicii medicale adaptate nevoilor specifice ale persoanelor din LGBTQIA+ şi protecţie sporită împotriva agresiunilor motivate de ură. Solicităm educaţie incluzivă, politici antidiscriminare, pedepsirea discursului instigator la ură şi asigurarea libertăţii de întrunire în toate oraşele din România. Nu mai tolerăm ignoranţa politicienilor!'', declară Victor Ciobotaru, directorul executiv al Asociaţiei ACCEPT.

Patriarhia Română şi-a exprimat îngrijorarea pastorală faţă de organizarea, în Bucureşti, a paradei dedicate „promovării diversităţii orientărilor sexuale”, într-un context social şi spiritual „care are nevoie de echilibru, discernământ şi responsabilitate”. Preoţii îndeamnă la „discernământ şi apărare a valorilor creştine”, considerând că manifestările publice de tipul Bucharest Pride „pot accentua confuzia valorilor spirituale într-o societate deja afectată de declin demografic şi de instabilitate socială”.

„Totodată, din grijă pastorală concretă, Patriarhia Română subliniază că răspunsul creştinilor ortodocşi trebuie să fie unul luminat de pace, rugăciune şi respect faţă de demnitatea fiecărei persoane. Nu susţinem şi nu încurajăm nicio formă de discurs ofensator, denigrare sau violenţă, acestea fiind contrare Evangheliei iubirii lui Hristos. În faţa provocărilor actuale, îndemnăm clerul şi credincioşii mireni să intensifice rugăciunea şi să cultive valorile credinţei creştine în familie, în parohie şi societate”, a transmis Patriarhia.