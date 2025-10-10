Cum poate fi prevenit consumul de droguri în rândul elevilor. Ghiduri oficiale pentru părinți și profesorii. DOCUMENT

10-10-2025 | 13:58
droguri tineri
Două ghiduri metodologice de prevenire a adicțiilor în rândul elevilor și părinților au fost lansate de Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA) și Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Lorena Mihăilă

Ghidurile lansate de cele două instituții oferă recomandări pentru educația preventivă atât în mediul școlar, cât și acasă, pentru bunăstarea copiilor și pentru consumul responsabil.

„Problema adicțiilor este una importantă pentru școala românească, astfel că ministerul își propune o abordare mai complexă - 1. controlul fenomenului în afara școlii (ex.: prin implicarea părinților și a autorităților de ordine publică); 2. prevenție/identificare în școală (prin implicarea specialiștilor și a comunității școlare); 3. tratament de specialitate în școală și în afara școlii (prin implicarea specialiștilor) -, prin colaborare cu diverse alte autorități și/sau prin angajament propriu. Aceste două ghiduri vin în acest cadru, abordând fenomenul mai ales pe segmentele 1 și 2, ceea ce sperăm să aibă un impact important în reducerea acestui fenomen în școala românească”, a declarat Daniel David, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Educației.

Subiectele abordate de ghiduri

În cele două ghiduri, sunt prezentate metode și principii pe care cadrele didactice le vor putea aplica pentru a preveni consumul de substanțe sau alte comportamente adictive. De asemenea, materialele conțin și o prezentare a unor metode eficiente prin care profesorii pot dezvolta, la nivelul familiei, abilități necesare prevenirii adicțiilor la adolescenți.

Primul ghid prevede atât principii de intervenție educațională, cât și de educație preventive, în funcție de vârsta elevilor. Totodată, ghidul conține și recomandări metodologice pentru discuțiile de grup sau mecanisme ale dependenței în perioada adolescenței.

Al doilea ghid are ca obiectiv atât conștientizarea de către părinți a riscurilor asociate consumului de droguri în rândul copiilor, cât și formarea acestora pentru aplicarea unor strategii eficiente de educație în domeniul adicțiilor.

„Lansarea ghidurilor reprezintă un pas important pentru prevenirea consumului de droguri, dar și pentru alte adicții, în special în mediul școlar. Acum, cadrele didactice vor avea la îndemână informații practice în baza cărora pot discuta atât cu copiii, diferențiat pe vârste, cât și cu părinții, despre consumul de substanțe, înțelegând totodată și ce înseamnă comportamentul adictiv. De asemenea, familia are acum o primă resursă pentru a înțelege cum putem să intervenim acasă. Îi mulțumesc domnului ministru Daniel David pentru deschidere și colaborare. Dacă vrem ca tinerii noștri să se dezvolte sănătos, trebuie să consolidăm parteneriatul familie-școală-comunitate locală”, președintele ANPCDDA, Rareș Petru Achiriloaie.

Recomandările din primul ghid

Primul document conține, în prima parte, sugestii de intervenții educaționale centrate pe nevoile elevului. Profesorii sunt, astfel, încurajați să se adapteze la nevoile și inetresele particulare ale copiilor și să îi implice activ și pe ei.

De asemenea, profesorii sunt încurajați să conceapă sarcini de lucru pe care elevii să le poată rezolva în funcție de preferințele lor: „Încurajați exprimarea emoțiilor în mod adecvat și dezvoltarea empatiei prin jocuri colaborative. Discutați despre influențele externe (media, anturaj) într- o manieră accesibilă și bazată pe învățarea prin exemple. Utilizați metode participative: dezbateri, studii de caz, proiecte tematice, simulări”.

Ghidul oferă și recomandări de subiecte pentru ciclul gimanzial și liceu. Astfel, în gimnaziu, profesorii pot vorbi despre dependențele comportamentale și sunt încurajați să pună accept pe subiecte precum sănătatea mintală și gestionarea stresului, bullying.

La liceu, profesorii pot aborda și subiecte precum comportamentul sexual auto-vătămător și despre mai multe tipuri de substanțe psihoactive.

Recomandările din al doilea ghid

În ghid se menționează că părinții trebuie să țină cont că, de cele mai multe ori, elevii consumă droguri pentru prima dată în jurul vârstei de 11-15 ani. Începând cu primul an de liceu, ei preiau „roluri de adulți și pot deveni mai independenți de familiile lor.

Aceștia vor fi familiarizați cu noi sisteme de credințe și valori și noi comportamente, inclusiv consumul de tutun și alcool”. În acest document sunt enumerați și factorii de risc pentru elevi, precum: disponibilitatea, cadrul legislativ permisisv, medii sociale, probleme in familie, etc.

În ghid sunt enumerate și principalele semnele ale consumului sau ale unei stări de vulnerabilitate, precum:

• „retragerea din familie sau izolare în cameră;

• scăderea bruscă a interesului pentru activități preferate;

• lipsă de energie, somn prea puțin sau prea mult;

• pierderea interesului pentru viitor;

• noi prietenii necunoscuți, despre care refuză să vorbească;

• schimbări de stil bruște (îmbrăcăminte, comportament, muzică, limbaj);

• pupile dilatate sau foarte mici;

• ascunderea ochilor sau a mâinilor; • obiecte suspecte în cameră (sticluțe, brichete, folii, țigări electronice)”.

Nu în ultimul rând, ghidul pune accent pe rolul pe care îl au părinții în prevenirea unor astfel de comportamente. „Cercetările arată constant că adolescenții ai căror părinți discută deschis și regulat despre riscuri sunt de două ori mai puțin predispuși să experimenteze cu substanțe. Comunicarea timpurie și sinceră creează o bază solidă pentru deciziile viitoare”, se menționează în document. 

Pericolul drogurilor în rândul tinerilor din România

În România vârsta medie la care se începe consumul de droguri este de 20 de ani şi jumătate. În acelaşi timp, statisticile arată că un tânăr din zece din România a consumat droguri cel puţin o dată în viaţă.

„În practică, în România, vârsta medie la care se începe consumul de substanţe este undeva la 20 de ani şi jumătate. Nu este nicidecum 12 ani, cum mai apar titluri în presă, deşi într-adevăr sunt cazuri tragice, sunt îngrijorătoare, în care vedem copii de 12-13 ani care au consumat droguri. Dar nu este imaginea generală aceea. Îmi place să lucrez pe date şi pe statistici astfel încât să fim eficienţi pe politicile publice. Un tânăr din zece din România a consumat droguri cel puţin o dată în viaţă. De acolo pornim”, a declarat preşedintele ANPCDDA, Rareş Petru Achiriloaie.

El a recunoscut că „dacă nu facem lucrurile cum trebuie” există posibilitatea ca peste cinci ani să ajungem la situaţia ca trei sau patru tineri să fi încercat drogul cel puţin o dată în viaţă.

Sursa: StirilePROTV

