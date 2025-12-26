De la bănci, până la gaze și sănătate: inteligența artificială înlocuiește oamenii, iar interacțiunea directă devine un lux

Dacă aveți o problemă medicală, bancară ori aveți nevoie de expertiză unui specialist în servicii de gaze sau electricitate e tot mai greu în zilele de sărbătoare să cereți ajutorul unei persoane în carne și oase.

Cei mai mulți furnizori de servicii vă pun la dispoziție roboți care vă răspund la telefon.

Vă cer multe detalii și dacă aveți multă răbdare primiți uneori și soluții.

Potrivit specialiştilor, interacțiunea cu persoane reale tinde să devină un serviciu de lux pentru care va trebui să plătim mult.

În cazul în care s-a întâmplat să aveți o problemă bancară în a doua zi de Crăciun, haideți să vedem ce se întâmplă. Încercăm și la serviciile de telefonie, poate aici reușim să interacționăm cu o persoană. Sau poate la gaze, unde serviciul de relații cu clienții ar trebui să fie disponibil.

Astfel de sisteme automate, în care chatboții sau roboții telefonici iau locul oamenilor și oferă răspunsuri rapide — uneori fără să îți dai seama că nu vorbești cu o persoană — sunt deja integrate în tot mai multe servicii. Le întâlnim în comerțul online, în livrări, în rezervări sau pe platforme digitale, unde contactul cu un operator uman devine din ce în ce mai rar.

Mădălina Vilău , consultant: ”Ajută să reducem timpul să așteptare, să intre acolo unde sunt multe acțiuni repetitive pe care nu ar trebui să le facă un om, însă este foarte important modul în care introducem AI în interacțiunea cu clientul astfel încât să fie de ambele părți. Dacă scăpăm de lucrurile repetitive, dacă învățăm cum să își ia un răspuns simplu, fără să fie nevoie să mai fie nevoie să vorbeşti cu om pentru că aplicațiile din spate te pot ajuta să îți găseşti un răspuns rapid”.

Inteligența artificială este tot mai prezentă în procesele de analiză de date, unde poate accesa și procesa rapid volume foarte mari de informații.

De exemplu, în domeniul medical, poate reține ușor istoricul unui pacient și poate trimite notificări atunci când este momentul pentru repetarea analizelor. În turism, pe baza unor algoritmi, poate identifica din baze de date, clienții interesați de anumite tipuri de excursii, ajutând, astfel, operatorii să ia legătura mai ușor cu ei.

Iar în transport, un agent AI ne poate prezenta rapid ce costuri implică deplasarea unui camion cu băuturi răcoritoare din Calea Victoriei până în Liz, Austria.

Spre deosebire de oameni, aceste sisteme funcționează cu costuri mai mici și sunt disponibile în permanență.



Mădălina Unceanu: ”S-ar putea să fie un serviciu de lux să ai acces direct la oameni, la un om cu care poți comunica. S-a putea să devenină ceva care dovedește orientare către client foarte puternică sau ceva , un produs de lux”.

Pe de altă parte, diferențele dintre generații se văd tot mai clar în relația cu tehnologia: tinerii preferă soluții digitale și comunicarea scrisă, în timp ce generațiile mai în vârstă, mai ales în zona balcanică, continuă să aprecieze interacțiunea directă și relația directă cu un interlocutor.

