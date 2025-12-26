Mulți refuză să creadă că s-a terminat sărbătoarea de Crăciun, așa că stau cât pot de mult prin târgurile de sezon

Îi încântă luminițele sclipitoare, aroma de vin fiert și de turta dulce, și li se pare că, într-un astfel de loc, mâncarea are alt gust față de cea de acasă. În plus, pot să se prindă și într-o horă.

Pe muzică populară, dar și pop, oameni de toate vârstele au dansat cu foc la târgul de Crăciun din Capitală. Cârnații fripți și vinul fiert i-au scos din case și pe cei care aveau masa pregătită acasă.

Turist: ”În fiecare an vin la târg în seara de Crăciun.”

Și în Cluj-Napoca a fost lume multă în târgul de Crăciun. O plimbare printre căsuțele colorate cu suveniruri nu face rău nimănui.

Destui au venit din orașele învecinate: ”Am fost până în mall apoi am venit la târgul de Crăciun, la o clătită și la o ciocolată caldă copii să se relaxeze puțin.”

Târgul de Crăciun din Cluj se închide abia după Revelion, însă cele din Capitală la sfârșitul acestei săptămâni.

