Mulți refuză să creadă că s-a terminat sărbătoarea de Crăciun, așa că stau cât pot de mult prin târgurile de sezon

26-12-2025 | 19:37
Mulți refuză să creadă că este pe trecute Crăciunul, așa că stau cât pot de mult prin târgurile de sezon. 

Alexia Banu,  Alexia Enescu

Îi încântă luminițele sclipitoare, aroma de vin fiert și de turta dulce, și li se pare că, într-un astfel de loc, mâncarea are alt gust față de cea de acasă. În plus, pot să se prindă și într-o horă.

Pe muzică populară, dar și pop, oameni de toate vârstele au dansat cu foc la târgul de Crăciun din Capitală. Cârnații fripți și vinul fiert i-au scos din case și pe cei care aveau masa pregătită acasă.

Turist: ”În fiecare an vin la târg în seara de Crăciun.”

Și în Cluj-Napoca a fost lume multă în târgul de Crăciun. O plimbare printre căsuțele colorate cu suveniruri nu face rău nimănui.

inteligenta artificiala
De la bănci, până la gaze și sănătate: inteligența artificială înlocuiește oamenii, iar interacțiunea directă devine un lux

Destui au venit din orașele învecinate: ”Am fost până în mall apoi am venit la târgul de Crăciun, la o clătită și la o ciocolată caldă copii să se relaxeze puțin.”

Târgul de Crăciun din Cluj se închide abia după Revelion, însă cele din Capitală la sfârșitul acestei săptămâni.

Dacă aveți o problemă medicală, bancară ori aveți nevoie de expertiză unui specialist în servicii de gaze sau electricitate e tot mai greu în zilele de sărbătoare să cereți ajutorul unei persoane în carne și oase.

După doar o zi de pauză, centrele comerciale din marile orașe s-au redeschis și, previzibil, mii și mii de oameni au năvălit înăuntru.

Crăciunul este adesea privit ca o perioadă a bunăvoinței, dar pentru un cuplu tânăr din Marea Britanie, un gest de omenie făcut în urmă cu 50 de ani le-a schimbat viața pentru totdeauna.

