”Tradițional românesc”. Ca de fiecare dată, mall-urile au fost pline în a doua zi de Crăciun: ”Am venit și noi să mâncăm”

După doar o zi de pauză, centrele comerciale din marile orașe s-au redeschis și, previzibil, mii și mii de oameni au năvălit înăuntru.

Unii au bătut magazinele cu ochii după reduceri, alții au vrut pur și simplu să facă o plimbare, dar NU în frigul de afară.

Client: ”Am venit și noi să mâncăm, că ne-am săturat de sarmale, de ciorbe, de cozonaci.”

Mai greu cu șoriciul într-un astfel de loc dar... vizitatorii s-au reprofilat. Centrele comerciale le pun la dispoziție o gamă variată de activități. Jocurile cu realitate virtuală, de pildă, au avut mare succes.

Cristina Iacob, comerciant: ”Au venit de pe la 12 și văd că tot vin. Este flux și cred că mai urmează.”

Copil: ”Îmi place să mă dau la tot felul de jocuri de aici. E super!”

Părinte: ”Ah, e frig rău afară. E mai bine la mall. Aici găsim mai multe activități. ”

Doar că, la fel ca acest domn, au gândit mii de persoane care au acaparat holurile. În unele zone s-a mers umăr la umăr.

Client: ”Foarte, foarte aglomerat. Și ne-am oprit puțin prin magazine să cumpărăm ceva și mi s-a părut suprinzător câtă lume cumpără a doua zi de Crăciun. Da, ciudat puțin.”

Unii au fost atrași de reducerile de iarnă care au început să apară timid prin magazine. Pentru alții, plimbarea din a doua zi de Crăciun în mall a devenit deja tradiție, un fel de evadare din rutina sărbătorilor.

