Plata cu cardul la metrou ar putea fi scoasă. Explicațiile Metrorex

07-10-2025 | 16:34
Plata cu cardul bancar la metrou ar putea fi suspendată, după ce Metrorex a anulat și o a doua licitație pentru serviciile bancare aferente acestui serviciu.

 

Cristian Anton

Plata cu cardul bancar la turnicheții de acces la metrou ar putea fi suspendată, după ce Metrorex a anulat și cea de-a doua licitație pentru ”servicii bancare aferente activității comerciale“, scrie Buletin de București.

Decizia vine în urma unei contestații formulate de o firmă care a participat la licitație și, mai grav, a unei recunoașteri publice din partea Metrorex că acuzațiile sunt „corecte și întemeiate”.

Probleme deja au început să apară. La terminalul intermodal de la Străulești, zilele trecute șoferii nu au putut plăti cu cardul parcarea.

Comisionul încasat la plată, mărul discordiei

Este vorba și despre un comision la fiecare tranzacție”, au explicat surse din cadrul Metrorex culisele acestei situații.

Principala problemă invocată de contestatar a fost legată de modul de integrare a viitoarele sisteme de plată cu echipamentele existente.

