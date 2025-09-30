Metrorex a finalizat al doilea tronson de tunel pentru viitoarele stații Tokyo și Aeroport Băneasa

30-09-2025
incident metrou iancului

Compania Metrorex anunţă că a fost finalizat al doilea segment de tunel dintre viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa. Tronsonul are o lungime de 900 de metri.

Sabrina Saghin

„Metrorex S.A. informează că scutul de foraj «Sfânta Ana» a finalizat şi cel de al doilea segment de tunel între viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa. Primul segment a fost executat de TBM «Sfânta Maria»". Pe 18 august a.c. a străpuns peretele viitoarei staţii de metrou Aeroport Băneasa. Utilajul de foraj «Sfânta Ana» a început execuţia tunelului între viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa, spre direcţia 1 Mai, pe 28 mai 2025. Utilajul are o lungime de 105 metri, cântăreşte aproximativ 600 de tone, iar scutul de foraj are un diametru de aproximativ 6,60 metri”, arată Metrorex, marţi, într-un comunicat de presă, scrie News.ro.

TBM „Sfânta Ana” finalizează 900 de metri

Segmentul de tunel subteran realizat pe Linia 1 de TBM „Sfânta Ana" are o lungime de 900 de metri excavaţi, pe care sunt montate 600 de inele de tunel.

Cele două utilaje gigant, TBM „Sfânta Maria" şi TBM „Sfânta Ana", îşi vor continua drumul subteran, după o etapă tehnică obligatorie de mentenanţă, urmând să excaveze tunelul, cu lungime totală de 6,6 km, pe care se vor construi cele şase staţii şi şase interstaţii ale aliniamentului Magistralei 6, Secţiunea SUD, 1 Mai – Tokyo, potrivit sursei citate.

„Ne bucurăm că cele două utilaje de foraj ţin pasul cu planificarea prevăzută pentru realizarea structurii de rezistenţă pentru Secţiunea SUD a viitoarei Magistrale 6 de metrou. Aşa cum cele două nume ocrotitoare pe care le poartă, Sfânta Maria şi Sfânta Ana, se însoţesc mereu în conlucrarea spirituală, cele două utilaje TBM lucrează susţinut împreună pentru a îndeplini obiectivele noastre de extindere a reţelei de metrou. Acest proiect major de infrastructură urbană oferă satisfacţii pe măsura efortului depus pentru îndeplinirea lui şi ne dorim ca şi de acum înainte să putem raporta cifre de progres eficiente, iar realizările din teren să fie constant conforme cu planificările contractuale. Cu dorinţa expresă ca ritmul lucrărilor să avanseze ca şi până acum, le reamintim călătorilor că ne preocupăm continuu să le oferim condiţii îmbunătăţite semnificativ de transport public, pentru un viitor sustenabil şi pentru un grad crescut de mobilitate a populaţiei", a afirmat Mariana Miclăuş, directorul general al Metrorex.

Metrorex și constructorii marchează o etapă

Împreună cu constructorul desemnat pentru execuţia contractului ”Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni). Proiectare şi execuţie structură de rezistenţă staţii, galerii şi tuneluri. Lotul 1. – 1 Mai-Tokyo", Asocierea ALSIM ALARKO - MAKYOL, şi cu Supervizorul proiectului, Asocierea PADECO Co., Ltd. – ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL Co., Ltd. – METROUL S.A., METROREX S.A marchează astăzi încă o etapă îndeplinită pentru Secţiunea SUD, într-un proiect important implementat prin finanţare de la bugetul de stat şi din fonduri externe.

Proiectul „Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni, Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni" este unul de utilitate publică, de interes naţional, conform Hotărârii Guvernului nr. 496/2017, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se asigură nevoile de mobilitate ale persoanelor prin dezvoltarea reţelei de transport trans european.

