O nouă linie de metrou ar putea apărea în București. Va lega Bragadiru de Voluntari și va avea 26 de km

Stiri actuale
03-09-2025 | 19:50
×
Codul embed a fost copiat

Cum Bucureștiul s-a întins mult spre zonele limitrofe, autoritățile fac planuri pentru extinderea liniilor de metrou.

autor
Ștefana Todică

Un proiect vizează construirea a încă două stații în Pipera, cea mai dezvoltată zonă de afaceri din țară. Pe de altă parte s-ar putea realiza de la zero și o nouă linie de metrou M7, care să traverseze Capitala din Bragadiru până în Voluntari.

magistrala noua

Două milioane de metri pătrați de birouri și peste 15.000 de apartamente construite doar în ultimii ani, toate în Zona Pipera, din nordul Capitalei, care generează peste 3% din PIB-ul țării.

Și în continuare se ridică în zonă multe blocuri. Asta înseamnă, bineînțeles, și aglomerație.

Citește și
Explozie Amara
Amendă de 100.000 de lei pentru executantul puțului de la Amara, în urma exploziei care a dus la evacuare a 300 de persoane

Locuitor: „Teroare! Este foarte aglomerat. Și în stânga e plin cu blocuri făcute noi acum”.

Nu de puține ori sunt blocaje în trafic.

Locuitor: „E blocat complet, mai ales că se vinde dinspre Petricani și Fabrica de Glucoză, toate converg în zona asta”.

Din acest motiv, ministrul Transporturilor, directorul Metrorex și primarul Sectorului 2 au semnat un protocol pentru prelungirea actualei magistrale Pipera, spre est.

Proiectul presupune prelungirea cu încă un km și jumătate a actualei magistrale, de-a lungul Bulevardului Dimitrie Pompeiu și Străzii Petricani, până la intersecția cu Bulevardul Pipera.

Astfel, ar urma să fie construite două stații noi de metrou, dar și un nod intermodal, legături cu mijloacele de transport de suprafață, și o parcare de tip park&ride. Unde vor fi amplasate toate acestea se va stabili însă după ce va fi gata studiul de fezabilitate.

Un alt protocol a fost semnat pentru proiectul Magistrala 7 de metrou Bragadiru-Voluntari. Traseul va avea 26 de km, 27 de stații și va traversa orașul pe la Piața Unirii, Piața Obor, Colentina, până la Șoseaua de Centură Nord-Est. Nu se știe încă dacă tot traseul va fi subteran.

Rareș Hopincă, primarul Sectorul 2: „Este un răspuns pe care specialiștii trebuie să ni-l dea. Soluții eficiente pot fi atât subteran, metrou clasic, cât și suprateran, metrou ușor, adică unul care să circule pe la suprafață. Studiul de fezabilitate va dura aproximativ 2 ani și execuția efectivă a lucrărilor poate să dureze între 3 și 4 ani”.

Ambele proiecte sunt eligibile pentru a fi finanțate din bani europeni, în cadrul programului transport 2021-2027. Oamenii își doresc acum un singur lucru:

Locuitor: „Ideea este să se și implementeze tot ce se pune pe hârtie, pentru că avem atâtea linii de metrou pe care vor să le implementeze și sunt multe pe hârtie”.

Anchetă DNA după ce mai mulți oameni de afaceri și inspectoare antifraudă ar fi făcut evaziune fiscală cu mașini de lux

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, metrorex, aglomeratie, pipera, magistrala,

Dată publicare: 03-09-2025 19:30

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
Citește și...
Amendă de 100.000 de lei pentru executantul puțului de la Amara, în urma exploziei care a dus la evacuare a 300 de persoane
Stiri actuale
Amendă de 100.000 de lei pentru executantul puțului de la Amara, în urma exploziei care a dus la evacuare a 300 de persoane

Garda Națională de Mediu a încheiat verificările în cazul exploziei de la Amara. Firma care a săpat la 300 de metri adâncime, atingând o pungă de gaze care s-a aprins a primit o amendă de 100.000 de lei.

Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing
Stiri actuale
Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

Foștii premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politica de la București după ce au participat la parada de la Beijing. Apar inclusiv în fotografia oficiala alături Xi Putin și Kim Jong Un.

Încă un top al celor mai sărace state din EU în care România ocupă un rușinos loc 3
Stiri actuale
Încă un top al celor mai sărace state din EU în care România ocupă un rușinos loc 3

În 2024, 8,5 % din populația UE nu își putea permite o masă care să conțină carne, pește sau un echivalent vegetarian o dată la două zile, cu 1,0 puncte procentuale (pp) mai puțin decât în 2023 (9,5 %).

Recomandări
Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing
Stiri actuale
Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

Foștii premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politica de la București după ce au participat la parada de la Beijing. Apar inclusiv în fotografia oficiala alături Xi Putin și Kim Jong Un.

Președintele Nicușor Dan a afirmat că nu se discută de o nouă creștere a TVA, însă HORECA este vizată de schimbări
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan a afirmat că nu se discută de o nouă creștere a TVA, însă HORECA este vizată de schimbări

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, miercuri, că în coaliţie nu există nicio discuţie privind o nouă majorare a TVA, la 23-24%.

Putin îl provoacă pe Zelenski să-l viziteze la Moscova, pentru tratative. „Lăsați-l să vină”
Stiri actuale
Putin îl provoacă pe Zelenski să-l viziteze la Moscova, pentru tratative. „Lăsați-l să vină”

Președintele rus Vladimir Putin s-a declarat dispus să se întâlnească cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Moscova.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 03 Septembrie 2025

54:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
3 Septembrie 2025

01:32:01

Alt Text!
Las Fierbinți
Las Fierbinți - Promo

00:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28