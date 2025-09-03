O nouă linie de metrou ar putea apărea în București. Va lega Bragadiru de Voluntari și va avea 26 de km

Cum Bucureștiul s-a întins mult spre zonele limitrofe, autoritățile fac planuri pentru extinderea liniilor de metrou.

Un proiect vizează construirea a încă două stații în Pipera, cea mai dezvoltată zonă de afaceri din țară. Pe de altă parte s-ar putea realiza de la zero și o nouă linie de metrou M7, care să traverseze Capitala din Bragadiru până în Voluntari.

Două milioane de metri pătrați de birouri și peste 15.000 de apartamente construite doar în ultimii ani, toate în Zona Pipera, din nordul Capitalei, care generează peste 3% din PIB-ul țării.

Și în continuare se ridică în zonă multe blocuri. Asta înseamnă, bineînțeles, și aglomerație.

Locuitor: „Teroare! Este foarte aglomerat. Și în stânga e plin cu blocuri făcute noi acum”.

Nu de puține ori sunt blocaje în trafic.

Locuitor: „E blocat complet, mai ales că se vinde dinspre Petricani și Fabrica de Glucoză, toate converg în zona asta”.

Din acest motiv, ministrul Transporturilor, directorul Metrorex și primarul Sectorului 2 au semnat un protocol pentru prelungirea actualei magistrale Pipera, spre est.

Proiectul presupune prelungirea cu încă un km și jumătate a actualei magistrale, de-a lungul Bulevardului Dimitrie Pompeiu și Străzii Petricani, până la intersecția cu Bulevardul Pipera.

Astfel, ar urma să fie construite două stații noi de metrou, dar și un nod intermodal, legături cu mijloacele de transport de suprafață, și o parcare de tip park&ride. Unde vor fi amplasate toate acestea se va stabili însă după ce va fi gata studiul de fezabilitate.

Un alt protocol a fost semnat pentru proiectul Magistrala 7 de metrou Bragadiru-Voluntari. Traseul va avea 26 de km, 27 de stații și va traversa orașul pe la Piața Unirii, Piața Obor, Colentina, până la Șoseaua de Centură Nord-Est. Nu se știe încă dacă tot traseul va fi subteran.

Rareș Hopincă, primarul Sectorul 2: „Este un răspuns pe care specialiștii trebuie să ni-l dea. Soluții eficiente pot fi atât subteran, metrou clasic, cât și suprateran, metrou ușor, adică unul care să circule pe la suprafață. Studiul de fezabilitate va dura aproximativ 2 ani și execuția efectivă a lucrărilor poate să dureze între 3 și 4 ani”.

Ambele proiecte sunt eligibile pentru a fi finanțate din bani europeni, în cadrul programului transport 2021-2027. Oamenii își doresc acum un singur lucru:

Locuitor: „Ideea este să se și implementeze tot ce se pune pe hârtie, pentru că avem atâtea linii de metrou pe care vor să le implementeze și sunt multe pe hârtie”.

