Proiect surpriză la Metrorex. Încă două stații apar pe Magistrala 2, cu o investiție de 120 milioane euro

La sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a fost semnat protocolul de colaborare pentru demararea proiectului de extindere a Magistralei 2 de metrou, pe tronsonul Pipera – Petricani.

Documentul a fost semnat de Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, Directorul General METROREX, Mariana Miclăuș, și Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, conform comunicatului transmis de Metrorex.

Proiectul vizează prelungirea actualei magistrale Pipera spre est, cu aproximativ 1,6 kilometri de cale dublă, de-a lungul Bulevardului Dimitrie Pompeiu și Străzii Petricani, până la intersecția cu Bulevardul Pipera. Noua secțiune va include două stații de metrou, cu facilități moderne și interconectare cu transportul de suprafață.

„Prin semnarea acestui protocol, facem un pas important în direcția concretizării unui proiect așteptat de ani de zile. Zona de nord a Capitalei, în special cartierul Pipera, a cunoscut dezvoltare accelerată, devenind un punct strategic pentru mediul de afaceri și un centru de locuire. Această extindere răspunde nevoilor comunității – transport public modern, sigur, eficient și sustenabil.”, a declarat Mariana Miclăuș, director general METROREX.

Valoarea estimată a investiției este de 120 milioane euro (fără TVA), care va fi actualizată în studiul de fezabilitate.

