Trafic infernal spre aeroport de la lucrările pentru stația de metrou Otopeni: ”Am albit pe străzi”. Ce variante sunt

Dacă aveți un zbor programat de pe Aeroportul Henri Coandă, calculați cu multă atenție ora la care plecați de acasă. Pe DN1 se circulă infernal, pentru că se lucrează la viitoarea stație de metrou Otopeni.  

autor
Claudia Nițoi

Timpul de parcurs a crescut cu cel puțin 30 de minute, după ce a fost închisă câte o bandă pe fiecare sens.

Acesta este șantierul viitoarei stații de metrou Otopeni, parte din Magistrala 6, care va lega aeroportul de rețeaua de metrou a Capitalei. Pentru ca lucrările să poată fi realizate în siguranță, numărul benzilor de circulație de pe DN1 a fost redus.

Parapetul median a fost mutat, iar în loc de trei benzi pe sens, șoferii mai au la dispoziție doar câte două foarte înguste, motiv pentru care uneori nu încap două mașini, așa că în realitate se circulă pe o singură bandă. La ora prânzului, coada de mașini se întindea deja pe câțiva km. Cei mai afectați de restricțiile de trafic sunt cei care merg dinspre București spre aeroport.

O oră și două zeci din Șoseaua Panduri. Foarte mult. Contează cât va fi de acum încolo și contează cât de repede se vor termina lucrările și cât de eficient vor fi făcute, pentru că este păcat să se ajungă la două benzi și cele două benzi să se îngusteze”.

Citește și
tentativa suicid metrou petrache
O nouă linie de metrou ar putea apărea în București. Va lega Bragadiru de Voluntari și va avea 26 de km

45 de minute. O să vedem ce va fi, bănuiesc că va fi din ce în ce mai rău, mai ales în zilele de vineri, sâmbătă”.

Chiar o oră. Sperăm să se remedieze, să se refacă drumul, acum e un pic mai greu”.

”Când ies de la serviciu e jale”

A început haosul pentru că s-au întors toți din vacanță, s-au început niște lucrări care trebuia mai demult făcute. Vedeți, am albit pe străzi”.

Pe această porțiune de drum, traficul s-a încetinit semnificativ. Dacă înainte se circula cu aproximativ 70 km/h, acum, din cauza lucrărilor, viteza maximă legală este 30 km/h, dar șoferii pe care i-am întrebat mi-au spus că merg cu maxim 20.

Coloana de mașini se întinde pe câțiva km, ceea ce face ca timpul de deplasare să crească considerabil pentru cei aflați în trafic.

Locuitorii din Otopeni recunosc că lucrările le complică viata și că stau în ambuteiaje, mai ales dimineața și seara.

Când ies de la serviciu e jale. Multă lume e supărată că întârzie de la serviciu din cauza lucrărilor. Dar trebuie să avem și noi metrou. După atâția ani, ne bucurăm”.

Pentru a evita blocajele, șoferii pot alege rutele alternative - prin orașul Otopeni sau pe Autostrada București - Ploiești și Centura A0. 

Primul segment al metroului spre Otopeni a fost finalizat. Al doilea are probleme din cauza finanțării din PNRR

Sursa: Pro TV

