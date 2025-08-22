Blocuri și case demolate în București pentru extinderea metroului. Oamenii amenință că vor da statul în judecată

Stiri actuale
22-08-2025 | 20:08
Zeci de case și blocuri din București vor fi demolate pentru a face Magistralei 4 de metrou care se extinde.

Delia Bîrla

Guvernul a aprobat lista cu imobilele și terenurile care urmează să fie expropriate de la persoane fizice și juridice de pe traseul viitoarei magistrale.

Deținătorii vor fi despăgubiți, însă mulți se așteptau la sume mai mari decât e dispus să le ofere statul și spun că vor merge în instanță dacă primesc prea puțin.

Un bărbat trăiește de trei decenii în casa care înseamnă pentru el bani, timp și amintiri, dar acum urmează să fie expropriat. Ar accepta să plece numai dacă despăgubirea ar acoperi cu adevărat valoarea locuinței lui.

Neagoie Miulescu, proprietar: „S-au aruncat pe piață niște prețuri care sunt la jumătate. O să încerc și cu vecinii mei să văd, dacă este cazul o să apelăm la un avocat. Nu am nimic împotrivă, nu mă pot opune eu unei situații publice. Să fie suma corectă”.

Și pentru o doamnă este greu să își lase apartamentul în care și-a crescut cei trei copii.

Aurelia, proprietar: „Ai tot confortul să te trezești că vin ei și îți spun că trebuie să pleci pe suma de... să îmi dea banii care trebuie, nu să mă arunce din casa mea, că, vezi doamne trebuie să primesc o pomană din partea lor”.

142 de milioane de lei – aceasta este suma pe care statul o va plăti drept despăgubiri pentru exproprieri. În total, vorbim despre 118 imobile aflate în proprietate privată, dar și terenuri care însumează peste 110 mii de metri pătrați.

Despăgubirile au fost estimate pe baza grilei notariale, însă valoarea finală vă fi stabilită printr-un raport individual.

Gabriel Blăniță, consultant imobiliar: „Într-un raport individual, evaluatorul care face evaluarea trebuie să vadă proprietatea și în interior și în exterior pentru a stabili cât mai exact valoarea proprietății. În lipsa unei astfel de expertize grila notarilor este insuficientă pentru a ajunge la o despăgubire corectă pentru cei care sunt afectați”.

Prelungirea liniei de metrou M4 va avea 14 stații pe o distanță de 12 kilometri, 13 noi și cea existentă Gara de Nord 2. Traseul va traversa sectoarele 1, 4 și 5 până la gara Progresul.

Ionuț Ciurea, Asociația Pro Infrastructură: „Trebuie să se urgenteze licitațiile să avem constructori ca să poată să intre în final în teren. Trebuie exproprieri în zonele stațiilor, inclusiv în zonele de acces”.

Proiectarea și construcția extinderii Magistralei 4 vor dura 50 de luni după terminarea licitației. Lucrările ajung la 17 miliarde de lei, din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Transport 2021 – 2027, dar și de la bugetul de stat.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 22-08-2025 20:08

