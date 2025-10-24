Patriarhul Bartolomeu I elogiază ”Biserica-fiică a României”, dar vorbește și despre ”un mare pericol”

Stiri Sociale
24-10-2025 | 17:42
patriarhul bartolomeu patriarhul daniel
Basilica

Patriarhul Bartolomeu I a lăudat România și Biserica Ortodoxă Română, care au reușit să evite ”frământările teologice”. Sanctitatea Sa a vorbit și despre ”marele pericol” care amenință ortodoxia.

autor
Cristian Anton

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului a elogiat, vineri, modul în care "Biserica-fiică a României sărbătoreşte cu recunoştinţă alcătuirea sa instituţională" în cadrul evenimentelor aniversare dedicate celor 140 de ani de autocefalie, criticând însă ce a numit "abaterile de la sfintele predanii" observate la unele Biserici Ortodoxe Autocefale şi "încercările de a ignora poziţia distinctă a Bisericii-Mame".

"Motivul acestei vizite este comemorarea a două evenimente decisive pentru cursul lucrurilor bisericeşti ale acestui loc şi pentru dezvoltarea lor ulterioară. Primul este acordarea, din partea Sfintei şi Marii Biserici a lui Hristos de la Noi, din Constantinopol, a aşa-numitului statut autocefal intern, acum 140 de ani, eparhiilor noastre bisericeşti din graniţele României. Al doilea este împodobirea potrivită acestei alese Biserici, după patruzeci de ani, cu titlul onorific de Patriarhie. Evenimente pecetluite prin semnăturile cinstite ale pururea pomeniţilor noştri înaintaşi, Patriarhii Ioachim al IV-lea şi Vasile al III-lea. Într-adevăr, fraţi şi fii iubiţi în Domnul, aceste evenimente sunt vrednice de pomenire şi de cinstire de ambele părţi", a transmis Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, la primirea solemnă în Catedrala Patriarhală.

”Biserica de la început a fost structurată ierarhic”

Patriarhul Ecumenic s-a referit astfel la momentele istorice sărbătorite de Biserica Ortodoxă Română, care celebrează în acest an 140 de ani de autocefalie recunoscută de Patriarhia Ecumenică şi un secol de la obţinerea statutului de Patriarhie, printr-o atitudine pe care a calificat-o drept "vrednică de laudă".

"Ne bucurăm că Biserica-fiică a României sărbătoreşte cu recunoştinţă alcătuirea sa instituţională prin aceste aniversări sfinte despre care s-a vorbit. Ne lăudăm în Domnul, cu inimă veselă, că în tot acest timp ea a onorat aşteptările Bisericii-Mame, împlinind şi păzind termenii şi condiţiile sub care i-au fost acordate acestea. Exprimăm, în acest moment solemn, bucuria Bisericii-Mame, precum şi a noastră personal, pentru statornicia Preafericirii Voastre în adevărul eclesiologic. Ne bucurăm şi lăudăm faptul că aşa-numitele frământări teologice, ce ar fi dorit o deplasare a eclesiologiei ortodoxe spre o viziune de tip cooperativ, nu au prins rădăcini, o viziune care ar fi avut consecinţe dezastruoase pentru întreaga Biserică a lui Hristos. Vă mulţumim din adâncul inimii pentru primirea călduroasă şi binecuvântăm părinteşte poporul credincios al României pentru evlavia şi devotamentul său statornic faţă de Marea Biserică", a subliniat Patriarhul Bartolomeu I.

Citește și
Patriarhul Bartolomeu
Patriarhul Bartolomeu I a ajuns la București. A fost primit cu onoruri militare. Momentul în care a coborât din avion - Video

Sanctitatea Sa a evidenţiat "marele pericol ce ameninţă trupul panortodox: îndepărtarea, din spirit de autosuficienţă, de la eclesiologia sănătoasă", "întorsăturile şi abaterile de la sfintele predanii observate la unele Biserici Ortodoxe Autocefale şi încercările de a ignora poziţia distinctă a Bisericii-Mame", care "au devenit deja evidente".

"Unităţile autocefale bisericeşti, aşa cum s-au format din împrejurările istorice, după multă chibzuinţă, studiu şi rugăciune din partea Mamei comune a ortodocşilor, Biserica Constantinopolului, şi a Arhiepiscopilor şi Patriarhilor Ecumenici de-a lungul timpului, nu sunt entităţi administrative statice, după modelul structurilor statale, ci manifestări dinamice ale noii vieţi în Hristos în lumea pământească. Din nefericire, împărţirea structurii bisericeşti indivizibile este greşit înţeleasă şi interpretată, de multe ori şi de către mulţi, după principiile menţionate mai sus, fiind considerată drept stare de independenţă şi autoexistenţă absolută. În mod contrar însă, autocefaliile nu slujesc dezbinării, ci doar unităţii. Bisericile autocefale nu sunt în întreg o confederaţie de parteneri egali, ci o unică şi unitară comuniune euharistică, adică o comuniune a identităţii şi a intercomuniunii ierarhice. Biserica de la început a fost structurată ierarhic şi, deşi este de natură harismatică, rămâne în aceeaşi măsură legată şi de dimensiunea sa instituţională", a punctat Patriarhul Ecumenic.

”Eliberarea bisericească presupune responsabilități mai mari”

Patriarhul Bartolomeu I a accentuat că "nu este admisibil să se proclame, deschis, că sistemul canonic al Bisericii este depăşit şi că Marea Biserică nu mai are răspundere incontestabilă şi purtare de grijă obligatorie pentru starea celorlalte Biserici".

"Cei care dispreţuiesc aceste realităţi uită că pot susţine şi scrie astfel de lucruri doar datorită răbdării, bunătăţii, iubirii şi îngăduinţei Mamei lor, care se jertfeşte necontenit. Eliberările pastorale formulate instituţional nu înseamnă despărţirea de trupul pururea hrănitor al Marii Biserici. Iar conceptul acestei eliberări nu trebuie confundat cu omonimul său, care aparţine şi este interpretat în cadrul politic-social. Eliberarea bisericească presupune responsabilităţi mai mari, atât pentru Biserica eliberată, cât şi pentru Biserica ce o eliberează. Presupune silinţă, dragoste, îngrijire, purtare de grijă şi ocrotire neîncetată din partea Mamei pentru parcursul fiicei sale, uneori chiar prin educaţie, mustrare, îndrumare şi chemare la calea cea dreaptă", a mai spus Sanctitatea Sa Bartolomeu I.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului a ajuns, vineri, la Bucureşti pentru a oficia, duminică, împreună cu Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, slujba de sfinţire a picturii în mozaic bizantin a Catedralei Naţionale.

Potrivit Agenţiei Basilica a Patriarhiei Române, în seara de vineri, Sanctitatea Sa Bartolomeu I va participa la un dineu oferit de Ambasada Greciei la Bucureşti, iar sâmbătă va vizita Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Capitală, unde va primi titlul de Doctor Honoris Causa al instituţiei de învăţământ superior. 

Patriarhul Bartolomeu I a ajuns la București. A fost primit cu onoruri militare. Momentul în care a coborât din avion - Video

Sursa: Agerpres

Etichete: Biserica ortodoxa, patriarhul daniel, elogiere, patriarhul bartolomeu I,

Dată publicare: 24-10-2025 17:42

Articol recomandat de sport.ro
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
Citește și...
Resticții de circulație în București. Străzile închise și trasee ocolitoare în ziua sfințirii Catedralei Naționale
Stiri actuale
Resticții de circulație în București. Străzile închise și trasee ocolitoare în ziua sfințirii Catedralei Naționale

Pictura Catedralei Naționale va fi sfințită duminică, în cadrul unei ceremonii de amploare, de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române.

Patriarhul Bartolomeu I a ajuns la București. A fost primit cu onoruri militare. Momentul în care a coborât din avion - Video
Stiri actuale
Patriarhul Bartolomeu I a ajuns la București. A fost primit cu onoruri militare. Momentul în care a coborât din avion - Video

Avionul care îl transporta la București pe Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului a fost nevoit să se întoarcă la Istanbul, după ce au fost semnalate defecțiuni tehnice, au declarat surse apropiate protocolului.

Pictura Catedralei Naţionale va fi sfinţită duminică. Peste 100.000 de oameni sunt așteptați la ceremonie
Stiri actuale
Pictura Catedralei Naţionale va fi sfinţită duminică. Peste 100.000 de oameni sunt așteptați la ceremonie

Pictura Catedralei Naţionale va fi sfinţită duminică de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului şi de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoţiţi un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi.

Programul ceremoniei de sfințire a Catedralei Naționale. Câte persoane vor avea acces
Stiri actuale
Programul ceremoniei de sfințire a Catedralei Naționale. Câte persoane vor avea acces

Sfințirea picturii Catedralei Naționale va avea loc duminică, 26 octombrie 2025, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului Daniel, în cadrul unui amplu program liturgic cu acces organizat pentru credincioși.

Mesajul Patriarhului Daniel pentru Papa Leon al XIV-lea. Ce i-a transmis șeful BOR noului Suveran Pontif
Stiri externe
Mesajul Patriarhului Daniel pentru Papa Leon al XIV-lea. Ce i-a transmis șeful BOR noului Suveran Pontif

Patriarhul Daniel a transmis un mesaj Papei Leon al XIV-lea, în care îşi exprimă deplina convingere că noul Suveran Pontif va continua să promoveze "spiritul dialogului, al păcii şi al cooperării între Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă".

Recomandări
Gestul simplu făcut de Nicușor Dan la Iași, când a auzit că este huiduit de mulțime. VIDEO
Stiri actuale
Gestul simplu făcut de Nicușor Dan la Iași, când a auzit că este huiduit de mulțime. VIDEO

Zeci de persoane l-au huiduit pe preşedintele Nicuşor Dan în faţa Teatrului Naţional din Iaşi.

Rusia, „obligată” de Trump să vândă o rafinărie din România, cu afaceri de sute de milioane de euro
Stiri externe
Rusia, „obligată” de Trump să vândă o rafinărie din România, cu afaceri de sute de milioane de euro

Președintele SUA, Donald Trump, a impus sancțiuni surpriză împotriva marilor companii petroliere rusești. Măsura nu va opri războiul lui Vladimir Putin, dar va ajuta Uniunea Eu să scoată definitiv petrolul rusesc din blocul comunitar.

Cum arată Tezaurul României de la Moscova, pe care Rusia nu vrea să îl returneze. Documente publicate de BNR. FOTO
Stiri actuale
Cum arată Tezaurul României de la Moscova, pe care Rusia nu vrea să îl returneze. Documente publicate de BNR. FOTO

Banca Naţională a României lansează o nouă secţiune pe site-ul instituţiei despre istoricul Tezaurului evacuat la Moscova în perioada 1916 - 1917 şi eforturile de repatriere a acestuia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 24 Octombrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Octombrie 2025

47:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Octombrie 2025

01:23:57

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28