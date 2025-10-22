Programul ceremoniei de sfințire a Catedralei Naționale. Câte persoane vor avea acces

22-10-2025 | 17:50
Sfințirea picturii Catedralei Naționale va avea loc duminică, 26 octombrie 2025, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului Daniel, în cadrul unui amplu program liturgic cu acces organizat pentru credincioși.

Ioana Andreescu

Patriarhia Română a anunțat programul oficial al evenimentelor dedicate Sfințirii picturii Catedralei Naționale, una dintre cele mai importante ceremonii religioase care vor avea loc în România în ultimii ani.

Evenimentele vor avea loc în 26 octombrie 2025, la București, și vor reuni ierarhi ortodocși din țară și din străinătate, alături de mii de pelerini, potrivit Biroului de presă al Patriarhiei Române.

Programul zilei de 26 octombrie 2025:

07:30 – 10:00 – Sfânta Liturghie, săvârșită în interiorul Catedralei de un sobor de trei ierarhi din Capitală, 67 de preoți și 12 diaconi;

10:15 – Sosirea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului Daniel;

10:30 – 12:30 – Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale, oficiată de cei doi Patriarhi, alături de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. La final va fi citit Actul de sfințire.

Accesul în interiorul Catedralei va fi permis exclusiv invitaților oficiali — aproximativ 2.500 de persoane. În esplanada din fața Catedralei vor putea participa 8.000 de pelerini din eparhiile din țară, care vor urmări slujba pe ecrane speciale. Restul credincioșilor vor putea asista din spațiul exterior gardului Catedralei, unde vor fi montate alte ecrane.

După încheierea slujbelor, accesul pentru închinarea în Sfântul Altar va fi organizat în etape: mai întâi invitații din interior, apoi grupurile de pelerini din esplanadă. Credincioșii amplasați în exteriorul gardului vor putea intra la rândul de închinare doar după ora 20:00, în seara zilei de 26 octombrie.

Pelerinii vor avea acces să se închine în Sfântul Altar și în zilele următoare — 27, 28, 29, 30 și 31 octombrie 2025 — inclusiv pe timpul nopții.

Sărbătoare majoră și pe 27 octombrie, de Sfântul Dimitrie cel Nou

Luni, 27 octombrie 2025, de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, Sfânta Liturghie arhierească va fi oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și de Patriarhul Daniel, de la ora 09:00, la Altarul de vară al Catedralei Patriarhale istorice.

Dată publicare: 22-10-2025 17:41

