Sute de credincioși din Vaslui merg duminică la sfințirea Catedralei Naționale: „Mergem cu inima deschisă”

22-10-2025 | 16:28
Se fac liste la Vaslui pentru credincioșii dornici să participe duminică la sfințirea Catedralei Naționale.

Cătălina Vieru

Sute de credincioși din județul Vaslui vor fi prezenți duminică, 26 octombrie, la sfințirea Catedralei Națională. Pregătirile pentru călătoria spirituală au început de câteva zile, iar preoții se organizează minuțios pentru plecarea spre capitală.

Se fac liste, se închiriază autocare și microbuze peste tot în județ. Pelerinii vor merge și cu mașinile personale, împreună cu rude sau prieteni.

„Este un moment unic pentru noi, creștinii ortodocși. Vom fi prezenți, deși știm că va fi o mare de lume, iar drumul e lung. La Dumnezeu alergăm în toate momentele vieții, iar El nu întârzie să ne răspundă. Mergem cu inima deschisă în Casa Lui să îi mulțumim, cu recunoștință pentru cei care au ridicat acest edificiu. Cu cât suntem mai mulți, cu atât rugăciunea e mai puternică”, au spus Ioan Avram, pensionar.

Conducerea Protoieriei Vaslui a răspuns dorinței credincioșilor de a merge la București

„Ne dorim să fie un număr mare de creștini care să guste acest eveniment duhovnicesc. Îi vom mulțumi lui Dumnezeu pentru că ne numărăm printre cei care iau parte la acest moment și sperăm că, pe viitor, catedrala va fi plină tot timpul”, a declarat Adrian Chirvase, protopopul de Vaslui.

În urmă cu șapte ani, a fost sfințită „inima” Catedralei Naționale. Duminică se va sfinți „trupul” lăcașului de cult. E vorba de 25.000 de metri pătrați de pereți îmbrăcați în peste 350 de milioane de piese de mozaic în stil bizantin.

La ceremonie, sunt așteptați cei mai mari ierarhi ai lumii ortodoxe, inclusiv două delegații din Grecia și din Turcia, în frunte cu Bartolomeu I, Patriarhul Constantinopolului.

Sursa: Pro TV

Comisia Europeană a aprobat, miercuri, varianta finală a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, a anunţat, într-o conferinţă de presă, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.

 

