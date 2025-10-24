Avionul care trebuia să îl aducă pe Patriarhul Bartolomeu I la București s-a defectat. Aeronava, nevoită să se întoarcă

Avionul care îl transporta la București pe Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului a fost nevoit să se întoarcă la Istanbul, după ce au fost semnalate defecțiuni tehnice, au declarat surse apropiate protocolului.

UPDATE: Aeronava a decolat spre București, de la Istanbul, în jurul ore 12:15 (ora României)

Știrea inițială

Conform procedurilor, va fi demarată o anchetă tehnică pentru a stabili cauza exactă a problemei. În prezent, nu se știe exact la ce oră va decola aeronava spre România, însă este confirmat că Patriarhul va ajunge în București în cursul zilei și va fi primit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„În cursul zilei de vineri, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel îl va întâmpina în Catedrala Patriarhală pe Sanctitatea sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului. Va avea loc și o slujbă de Te Deum după întâmpinare și, bineînțeles, îl așteptăm cu nerăbdare pe Sanctitatea Sa și ne bucurăm că a acceptat să participe atât la evenimentele prilejuite de hramul de toamnă al Catedralei Patriarhale, cât și la momentul binecuvântat al Sfințirii Picturii Catedralei Naționale, care va avea loc în cursul zilei de 26 octombrie”, anunța vinerea trecută preotul Adrian Agachi, consilier patriarhal coordonator la Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române.

De asemenea, el a precizat că, în data de 27 octombrie, ziua prăznuirii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, slujba Sfintei Liturghii, desfășurată la Altarul de Vară, va fi condusă de Patriarhul Ecumenic, împreună cu Patriarhul Daniel, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și un sobor de preoți și diaconi.

În 25 noiembrie 2018, Anul Centenar al Marii Uniri, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului a oficiat sfințirea Altarului Catedralei Naționale, împreună cu Preafericitul Părinte Daniel, în prezența membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a clericilor, credincioșilor și a reprezentanților societății românești.



