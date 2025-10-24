Avionul care trebuia să îl aducă pe Patriarhul Bartolomeu I la București s-a defectat. Aeronava, nevoită să se întoarcă

Stiri actuale
24-10-2025 | 11:50
patriarh bartolomeu
Pro TV

Avionul care îl transporta la București pe Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului a fost nevoit să se întoarcă la Istanbul, după ce au fost semnalate defecțiuni tehnice, au declarat surse apropiate protocolului.

autor
Stirileprotv

UPDATE: Aeronava a decolat spre București, de la Istanbul, în jurul ore 12:15 (ora României)

Știrea inițială

Conform procedurilor, va fi demarată o anchetă tehnică pentru a stabili cauza exactă a problemei. În prezent, nu se știe exact la ce oră va decola aeronava spre România, însă este confirmat că Patriarhul va ajunge în București în cursul zilei și va fi primit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„În cursul zilei de vineri, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel îl va întâmpina în Catedrala Patriarhală pe Sanctitatea sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului. Va avea loc și o slujbă de Te Deum după întâmpinare și, bineînțeles, îl așteptăm cu nerăbdare pe Sanctitatea Sa și ne bucurăm că a acceptat să participe atât la evenimentele prilejuite de hramul de toamnă al Catedralei Patriarhale, cât și la momentul binecuvântat al Sfințirii Picturii Catedralei Naționale, care va avea loc în cursul zilei de 26 octombrie”, anunța vinerea trecută preotul Adrian Agachi, consilier patriarhal coordonator la Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române.

Citește și
caterala
Când va fi sfințită Catedrala Mântuirii Neamului din București. Programul ceremoniei

De asemenea, el a precizat că, în data de 27 octombrie, ziua prăznuirii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, slujba Sfintei Liturghii, desfășurată la Altarul de Vară, va fi condusă de Patriarhul Ecumenic, împreună cu Patriarhul Daniel, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și un sobor de preoți și diaconi.

În 25 noiembrie 2018, Anul Centenar al Marii Uniri, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului a oficiat sfințirea Altarului Catedralei Naționale, împreună cu Preafericitul Părinte Daniel, în prezența membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a clericilor, credincioșilor și a reprezentanților societății românești.
 

Sursa: StirilePROTV, Pro TV

Etichete: patriarhul daniel, patriarh, catedrala nationala,

Dată publicare: 24-10-2025 11:50

Articol recomandat de sport.ro
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
Citește și...
Moaștele Sfântului Dometie, prilej de pelerinaj la Alba Iulia. „Sper ca tinerii să se întoarcă la credința străbună”
Stiri Sociale
Moaștele Sfântului Dometie, prilej de pelerinaj la Alba Iulia. „Sper ca tinerii să se întoarcă la credința străbună”

Momente de emoție și rugăciune la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, unde au fost aduse moaștele Sfântului Dometie cel Milostiv de la Râmeț, numit și „apostolul moților”.

Când va fi sfințită Catedrala Mântuirii Neamului din București. Programul ceremoniei
Stiri actuale
Când va fi sfințită Catedrala Mântuirii Neamului din București. Programul ceremoniei

Duminică va avea loc unul dintre cele mai așteptate momente pentru credincioșii ortodocși – sfințirea Catedralei Naționale.

Moaștele Sfintei Parascheva au fost reîntoarse în catedrală. Preoții au decis ca aceasta să rămână deschisă și noaptea
Stiri actuale
Moaștele Sfintei Parascheva au fost reîntoarse în catedrală. Preoții au decis ca aceasta să rămână deschisă și noaptea

După opt zile și nopți de rugăciune, moaștele Sfintei Parascheva au fost duse înapoi în Catedrala Mitropolitană din Iași.

Recomandări
Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție
Stiri Politice
Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Sorin Grindeanu a anunțat, joi, că a avut un „dialog constructiv” la Parlament cu reprezentanții principalelor instituții din justiție, pe tema pensiilor magistraților.

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate
Stiri Politice
Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat că Ciprian Ciucu este liberalul cel mai bine plasat în preferinţele electoratului și urmează să fie candidatul PNL la Primăria Capitalei, pe baza unui sondaj INSCOP din august, care a analizat șase scenarii.

Greșeala care a provocat miros puternic de gaze și panică la Mioveni. Distrigaz: A fost introdusă o cantitate exagerată
Stiri actuale
Greșeala care a provocat miros puternic de gaze și panică la Mioveni. Distrigaz: A fost introdusă o cantitate exagerată

Sute de locuitori ai orașului Mioveni, din Argeș, au fost în alertă din cauza scurgerilor de gaze. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 24 Octombrie 2025

03:14:41

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 23 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Octombrie 2025

01:45:41

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28